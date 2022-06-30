https://ria.ru/20220630/shtab-kvartiru-1799395178.html

Путин прибыл в штаб-квартиру Службы внешней разведки

Путин прибыл в штаб-квартиру Службы внешней разведки - РИА Новости, 30.06.2022

Путин прибыл в штаб-квартиру Службы внешней разведки

Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в штаб-квартиру Службы внешней разведки РФ, визит главы государства проходит по случаю 100-летия отечественной... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:32

2022-06-30T19:32

2022-06-30T20:43

справки

алексей ботян

юрий шевченко (герой россии)

россия

рсфср

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг прибыл в штаб-квартиру Службы внешней разведки РФ, визит главы государства проходит по случаю 100-летия отечественной нелегальной разведки.Двадцать восьмого июня 1922 года было создано закордонное отделение иностранного отдела Государственного политического управления (ГПУ) при НКВД РСФСР. Сейчас это Управление "С" СВР.Нелегалом называется разведчик, работающий в иностранном государстве под видом гражданина этой или какой-либо третьей страны. Нелегал, будучи специально подготовлен, действует в соответствии с разработанной для него до мельчайших деталей легендой, фактически проживая биографию другого человека. Происходит это зачастую в очень тяжелых условиях, а нередко и с риском для жизни. В СВР нелегалы называются "сотрудниками особого резерва".В июне 2017 года Путин посещал штаб-квартиру СВР, когда отмечалось 95-летие нелегальной разведки. Это легендарное подразделение вносит особый, подчас неоценимый вклад в обеспечение государственной безопасности, в защиту интересов Отечества, подчеркивал президент, выступая тогда на торжественном мероприятии.России пришлось пройти через многие испытания, и всегда разведчики были "на передовой", говорил пять лет назад Путин. Не раз именно их решительные действия, добытая информация, тонко проведенные операции буквально меняли ход истории, позволяли защитить наш народ от угроз, сохранить мир, отмечал глава государства.Россия всегда будет помнить о героях-разведчиках, сражавшихся с нацизмом, подчеркивал президент.Разведчики-нелегалы – люди особого склада, особой нравственной закалки и твердости духа, говорил Путин. Всю свою жизнь они посвящают Родине, многим жертвуют, от многого отказываются, но отказываются во имя главного – служения Отечеству; ведут повседневную, напряженную, кропотливую работу, в которой нет выходных и праздников, отмечал президент.Это скромные люди, которые не любят, когда их называют героями, но Россия должна знать, что в рядах российской разведки служат настоящие бойцы, мужественные и честные профессионалы, подчеркивал Путин.Управление "С" (нелегальная разведка) всегда было самым секретным подразделением отечественной внешней разведки. Тем не менее, в разные годы стали широко известны имена подлинных асов-нелегалов – в их числе Дмитрий Быстролетов, Яков Серебрянский, Василий Зарубин, Александр Коротков, Исхак Ахмеров, Арнольд Дейч, Иосиф Григулевич, Вильям Фишер (Рудольф Абель), Леонтина и Моррис Коэны, Африка де лас Эрас, Конон Молодый, Геворк и Гоар Вартаняны, Алексей Козлов, Юрий Дроздов, Алексей Ботян.В последние годы были рассекречены еще несколько выдающихся разведчиков-нелегалов - Юрий Шевченко, Владимир Лохов, Михаил Васенков, Евгений Ким, Тамара и Виталий Нетыкса, Людмила и Виталий Нуйкины, Борис Прибытков.Геворк Вартанян, Евгений Ким и Михаил Васенков в разные годы удостоились звания Героя Советского Союза. Героями России в свое время стали Алексей Козлов, супруги Коэны, Виталий Нетыкса, Алексей Ботян и Юрий Шевченко.

https://ria.ru/20220624/pamyatnik-1797838573.html

https://ria.ru/20220629/razvedka-1798901120.html

https://ria.ru/20220507/razvedka-1787392783.html

россия

рсфср

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

справки, алексей ботян, юрий шевченко (герой россии), россия, рсфср, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)