https://ria.ru/20220630/severodonetsk-1799290351.html

Силы ЛНР форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка

Силы ЛНР форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка - РИА Новости, 30.06.2022

Силы ЛНР форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка

Силы Луганской Народной Республики форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:28

2022-06-30T15:28

2022-06-30T15:45

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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Сегодня со стороны города Северодонецк совместными усилиями НМ ЛНР и ВС РФ форсирована река Северский Донец. Наши подразделения закрепились и развивают успех в направлении города Лисичанск", - написал Марочко в своем Telegram-канале.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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