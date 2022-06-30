https://ria.ru/20220630/severodonetsk-1799290351.html
Силы ЛНР форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка
Силы ЛНР форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка - РИА Новости, 30.06.2022
Силы ЛНР форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка
Силы Луганской Народной Республики форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:28
2022-06-30T15:28
2022-06-30T15:45
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в мире
лнр
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Сегодня со стороны города Северодонецк совместными усилиями НМ ЛНР и ВС РФ форсирована река Северский Донец. Наши подразделения закрепились и развивают успех в направлении города Лисичанск", - написал Марочко в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220630/severodonetsk-1799214999.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, северодонецк
15:28 30.06.2022 (обновлено: 15:45 30.06.2022)
Силы ЛНР форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка
В ЛНР сообщили о форсировании реки Северский Донец со стороны Северодонецка