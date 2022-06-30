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Силы ЛНР форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/severodonetsk-1799290351.html
Силы ЛНР форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка
Силы ЛНР форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка - РИА Новости, 30.06.2022
Силы ЛНР форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка
Силы Луганской Народной Республики форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:28
2022-06-30T15:45
специальная военная операция на украине
в мире
лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
северодонецк
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Сегодня со стороны города Северодонецк совместными усилиями НМ ЛНР и ВС РФ форсирована река Северский Донец. Наши подразделения закрепились и развивают успех в направлении города Лисичанск", - написал Марочко в своем Telegram-канале.
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в мире, лнр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, северодонецк
15:28 30.06.2022 (обновлено: 15:45 30.06.2022)
 
Силы ЛНР форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка

В ЛНР сообщили о форсировании реки Северский Донец со стороны Северодонецка

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Вооруженных сил РФ в районе моста через реку Северский Донец
Военнослужащие Вооруженных сил РФ в районе моста через реку Северский Донец - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости
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Военнослужащие Вооруженных сил РФ в районе моста через реку Северский Донец. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Силы Луганской Народной Республики форсировали реку Северский Донец со стороны Северодонецка, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Сегодня со стороны города Северодонецк совместными усилиями НМ ЛНР и ВС РФ форсирована река Северский Донец. Наши подразделения закрепились и развивают успех в направлении города Лисичанск", - написал Марочко в своем Telegram-канале.
Территория завода Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 11:51Специальная военная операция на Украине
На территории завода "Азот" в Северодонецке остаются от 600 до 800 человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСеверодонецк
 
 
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