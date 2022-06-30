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Сбербанк не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года - РИА Новости, 30.06.2022
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Сбербанк не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года
Сбербанк не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года - РИА Новости, 30.06.2022
Сбербанк не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года
Акционеры Сбербанка на годовом собрании поддержали рекомендацию набсовета не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщила кредитная организация... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:27
2022-06-30T12:27
экономика
россия
сбербанк россии
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Акционеры Сбербанка на годовом собрании поддержали рекомендацию набсовета не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщила кредитная организация. Таким образом Сбербанк не выплатит дивиденды впервые с 2000 года.Министр финансов РФ Антон Силуанов в апреле сообщил о намерении Минфина предлагать государственным банкам отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год. Правительство России в мае рекомендовало не предусматривать выплату дивидендов по результатам 2021 года по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка. Наблюдательный совет банка дал соответствующую рекомендацию.Акционеры поддержали предложение не выплачивать дивиденды. Таким образом Сбербанк не выплатит дивиденды впервые с как минимум 2000 года - более ранних данных в открытом доступе нет.Такое решение было принято после того, как Сбербанк попал под блокирующие санкции западных стран. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними физлицам и юрлицам из этих стран. Банк в начале марта давал оценку, что совокупные чистые активы европейских "дочек" Сбербанка на конец 2021 года не превышали 1,3% от активов группы.Чистая прибыль Сбербанка по итогам прошлого года стала рекордной, увеличившись на 64% по сравнению с результатом годом ранее - до 1,25 триллиона рублей. Глава Сбербанка Герман Греф говорил в июне, что капитализации этой прибыли будет достаточно для соблюдения банком регулирования ЦБ и продолжения кредитования физических и юридических лиц.Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале.
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экономика, россия, сбербанк россии, министерство финансов рф (минфин россии)
12:27 30.06.2022
 
Сбербанк не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

Акционеры Сбербанка приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОфис Сбербанка на Тверской улице в Москве
Офис Сбербанка на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Офис Сбербанка на Тверской улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Акционеры Сбербанка на годовом собрании поддержали рекомендацию набсовета не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года, сообщила кредитная организация. Таким образом Сбербанк не выплатит дивиденды впервые с 2000 года.
Министр финансов РФ Антон Силуанов в апреле сообщил о намерении Минфина предлагать государственным банкам отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год. Правительство России в мае рекомендовало не предусматривать выплату дивидендов по результатам 2021 года по обыкновенным и привилегированным акциям Сбербанка. Наблюдательный совет банка дал соответствующую рекомендацию.
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Акционеры поддержали предложение не выплачивать дивиденды. Таким образом Сбербанк не выплатит дивиденды впервые с как минимум 2000 года - более ранних данных в открытом доступе нет.
Такое решение было принято после того, как Сбербанк попал под блокирующие санкции западных стран. Такие ограничения предполагают заморозку активов банка и запрет на проведение операций с ними физлицам и юрлицам из этих стран. Банк в начале марта давал оценку, что совокупные чистые активы европейских "дочек" Сбербанка на конец 2021 года не превышали 1,3% от активов группы.
Чистая прибыль Сбербанка по итогам прошлого года стала рекордной, увеличившись на 64% по сравнению с результатом годом ранее - до 1,25 триллиона рублей. Глава Сбербанка Герман Греф говорил в июне, что капитализации этой прибыли будет достаточно для соблюдения банком регулирования ЦБ и продолжения кредитования физических и юридических лиц.
Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале.
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