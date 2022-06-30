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Лавров предположил, что санкциями против России США хотят ослабить ЕС - РИА Новости, 30.06.2022
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Лавров предположил, что санкциями против России США хотят ослабить ЕС
Лавров предположил, что санкциями против России США хотят ослабить ЕС - РИА Новости, 30.06.2022
Лавров предположил, что санкциями против России США хотят ослабить ЕС
Европа страдает от продвигаемых против России США санкций гораздо сильнее, чем Соединенные Штаты, а себя при вводе санкций американская сторона "щадит", вполне... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:02
2022-06-30T16:11
экономика
сша
россия
евросоюз
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Европа страдает от продвигаемых против России США санкций гораздо сильнее, чем Соединенные Штаты, а себя при вводе санкций американская сторона "щадит", вполне возможно, что штаты хотят ослабить ЕС как конкурента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если вы посмотрите на тот перечень санкций, который сейчас существует, интересный анализ, я рекомендую его провести, но если вы сравните санкции, которые вводят европейские санкции против России и Белоруссии, и, с другой стороны, которые вводят Соединенные Штаты, то США, в общем-то, себя щадят и стараются не очень активничать в тех сферах, которые могут наносить ущерб их экономике", - сказал Лавров на пресс-конференции.Он подчеркнул, что США получают негативный эффект от собственных санкций, но Европа от санкций страдает гораздо сильнее. Поэтому, резюмировал Лавров, цель санкционного давления, лоббируемого США - ослабить не только Россию, но и Европу как конкурента.
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экономика, сша, россия, евросоюз
16:02 30.06.2022 (обновлено: 16:11 30.06.2022)
 
Лавров предположил, что санкциями против России США хотят ослабить ЕС

Лавров: Европа страдает от санкций больше, чем США, возможно, Вашингтон хочет ослабить ЕС

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 30 июн - РИА Новости. Европа страдает от продвигаемых против России США санкций гораздо сильнее, чем Соединенные Штаты, а себя при вводе санкций американская сторона "щадит", вполне возможно, что штаты хотят ослабить ЕС как конкурента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если вы посмотрите на тот перечень санкций, который сейчас существует, интересный анализ, я рекомендую его провести, но если вы сравните санкции, которые вводят европейские санкции против России и Белоруссии, и, с другой стороны, которые вводят Соединенные Штаты, то США, в общем-то, себя щадят и стараются не очень активничать в тех сферах, которые могут наносить ущерб их экономике", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что США получают негативный эффект от собственных санкций, но Европа от санкций страдает гораздо сильнее. Поэтому, резюмировал Лавров, цель санкционного давления, лоббируемого США - ослабить не только Россию, но и Европу как конкурента.
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