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Матвиенко назвала применение санкций к парламентариям недопустимым - РИА Новости, 30.06.2022
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Матвиенко назвала применение санкций к парламентариям недопустимым
Матвиенко назвала применение санкций к парламентариям недопустимым - РИА Новости, 30.06.2022
Матвиенко назвала применение санкций к парламентариям недопустимым
Применение санкций к парламентариям, которые перед лицом вызовов и угроз предпринимают шаги по достижению взаимопонимания, недопустимы, заявила спикер Совета... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T08:35
2022-06-30T08:35
политика
санкции
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Применение санкций к парламентариям, которые перед лицом вызовов и угроз предпринимают шаги по достижению взаимопонимания, недопустимы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Спикер напомнила, что в международных отношениях парламентская составляющая является одним из основных элементов и имеет ключевое значение для нормализации непростой обстановки в мире."Парламентаризм, основанный на демократическом представительстве и учитывающий историю и традиции народов, является одним из важнейших достижений современной цивилизации", - полагает Матвиенко.
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политика, санкции, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
08:35 30.06.2022
 
Матвиенко назвала применение санкций к парламентариям недопустимым

Спикер Совфеда Матвиенко назвала применение санкций к парламентариям недопустимым

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Применение санкций к парламентариям, которые перед лицом вызовов и угроз предпринимают шаги по достижению взаимопонимания, недопустимы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Недопустимо применение санкций и ограничений к народным представителям, которые перед лицом серьезных вызовов и угроз мировому сообществу могут и должны предпринимать решительные шаги по достижению взаимопонимания", - отметила она в поздравлении по случаю отмечаемого 30 июня Международного дня парламентаризма.
Спикер напомнила, что в международных отношениях парламентская составляющая является одним из основных элементов и имеет ключевое значение для нормализации непростой обстановки в мире.
"Парламентаризм, основанный на демократическом представительстве и учитывающий историю и традиции народов, является одним из важнейших достижений современной цивилизации", - полагает Матвиенко.
137-я Ассамблея Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 03:30
Международный день парламентаризма
 
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