Матвиенко назвала применение санкций к парламентариям недопустимым
Спикер Совфеда Матвиенко назвала применение санкций к парламентариям недопустимым
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Применение санкций к парламентариям, которые перед лицом вызовов и угроз предпринимают шаги по достижению взаимопонимания, недопустимы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Недопустимо применение санкций и ограничений к народным представителям, которые перед лицом серьезных вызовов и угроз мировому сообществу могут и должны предпринимать решительные шаги по достижению взаимопонимания", - отметила она в поздравлении по случаю отмечаемого 30 июня Международного дня парламентаризма.
Спикер напомнила, что в международных отношениях парламентская составляющая является одним из основных элементов и имеет ключевое значение для нормализации непростой обстановки в мире.
"Парламентаризм, основанный на демократическом представительстве и учитывающий историю и традиции народов, является одним из важнейших достижений современной цивилизации", - полагает Матвиенко.
Вчера, 03:30Международный день парламентаризма