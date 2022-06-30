https://ria.ru/20220630/sanktsii-1799159498.html

Матвиенко назвала применение санкций к парламентариям недопустимым

Матвиенко назвала применение санкций к парламентариям недопустимым - РИА Новости, 30.06.2022

Матвиенко назвала применение санкций к парламентариям недопустимым

Применение санкций к парламентариям, которые перед лицом вызовов и угроз предпринимают шаги по достижению взаимопонимания, недопустимы, заявила спикер Совета... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T08:35

2022-06-30T08:35

2022-06-30T08:35

политика

санкции

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Применение санкций к парламентариям, которые перед лицом вызовов и угроз предпринимают шаги по достижению взаимопонимания, недопустимы, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.Спикер напомнила, что в международных отношениях парламентская составляющая является одним из основных элементов и имеет ключевое значение для нормализации непростой обстановки в мире."Парламентаризм, основанный на демократическом представительстве и учитывающий историю и традиции народов, является одним из важнейших достижений современной цивилизации", - полагает Матвиенко.

https://ria.ru/20220630/parlamentarizm-1798639300.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, санкции, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф