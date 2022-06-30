https://ria.ru/20220630/sakhalin-1799441473.html

Оператора "Сахалина-2" сменят из-за нарушений обязательств по СРП

Оператора "Сахалина-2" сменят из-за нарушений обязательств по СРП - РИА Новости, 01.07.2022

Оператора "Сахалина-2" сменят из-за нарушений обязательств по СРП

Смена оператора проекта "Сахалин-2"происходит из-за нарушения некоторыми иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением... РИА Новости, 01.07.2022

2022-06-30T23:57

2022-06-30T23:57

2022-07-01T07:33

экономика

сахалин-2

sakhalin energy

газпром

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Смена оператора проекта "Сахалин-2"происходит из-за нарушения некоторыми иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции (СРП), говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации.Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно нему, оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy будет сменен на новое, российское юрлицо. Меры применяются в отношении иностранных лиц "в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ".Как уточняется в документе, эти угрозы возникли "в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами и физическими лицами обязательств, которые связаны с исполнением соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти газа на условиях раздела продукции, заключённого 22 июня 1994 года"."Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.

https://ria.ru/20220630/neft-1799299836.html

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экономика, сахалин-2, sakhalin energy, газпром