23:57 30.06.2022 (обновлено: 07:33 01.07.2022)
Оператора "Сахалина-2" сменят из-за нарушений обязательств по СРП
Оператора "Сахалина-2" сменят из-за нарушений иностранцами обязательств по СРП
Нефтяная вышка. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Смена оператора проекта "Сахалин-2"происходит из-за нарушения некоторыми иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции (СРП), говорится в указе президента РФ Владимира Путина, опубликованном на портале правовой информации.
Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно нему, оператор проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy будет сменен на новое, российское юрлицо. Меры применяются в отношении иностранных лиц "в связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, угрозой национальным интересам и экономической безопасности РФ".
Как уточняется в документе, эти угрозы возникли "в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами и физическими лицами обязательств, которые связаны с исполнением соглашения о разработке Пильтун-Астохского и Лунского месторождений нефти газа на условиях раздела продукции, заключённого 22 июня 1994 года".
"Сахалин-2" - нефтегазовый проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа - Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Оператор - компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd - 12,5%, Mitsubishi Corporation - 10%.