https://ria.ru/20220630/rvio-1799220512.html

Путин отметил патриотическую позицию членов РВИО во время спецоперации

Путин отметил патриотическую позицию членов РВИО во время спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022

Путин отметил патриотическую позицию членов РВИО во время спецоперации

Президент России Владимир Путин в приветствии участникам съезда в честь 10-летия создания Российского военно-исторического общества, отметив патриотическую... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:07

2022-06-30T12:07

2022-06-30T12:21

россия

общество

российское военно-историческое общество (рвио)

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам съезда в честь 10-летия создания Российского военно-исторического общества, отметив патриотическую позицию членов РВИО во время проведения специальной военной операции на Украине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что РВИО объединяет ученых, представителей поисковых отрядов и военно-исторических клубов, силовых структур и деловых кругов - тех, "кто искренне любит Родину, гордится победами и свершениями предков, кто готов посвятить себя сбережению ратной летописи Отечества"."Эта ответственная патриотическая позиция членов Общества особенно ярко проявляется сегодня, во время проведения специальной военной операции. Важно, что вы активно занимаетесь научно-исследовательской деятельностью, воплощаете в жизнь содержательные просветительские, издательские, выставочные проекты, посвящённые знаменательным датам и ключевым событиям нашей истории", - говорится в телеграмме.Российский лидер также отметил вклад Общества в воспитание молодёжи на основе ценностей патриотизма, гражданственности, приверженности незыблемым духовно-нравственным идеалам.Путин выразил уверенность, что съезд пройдет в конструктивной, творческой атмосфере, а также даст старт новым, интересным идеям и инициативам. Он также пожелал участникам съезда реализации намеченных планов и всего наилучшего.

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798620571.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, российское военно-историческое общество (рвио)