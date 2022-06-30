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Путин отметил патриотическую позицию членов РВИО во время спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин отметил патриотическую позицию членов РВИО во время спецоперации
Путин отметил патриотическую позицию членов РВИО во время спецоперации - РИА Новости, 30.06.2022
Путин отметил патриотическую позицию членов РВИО во время спецоперации
Президент России Владимир Путин в приветствии участникам съезда в честь 10-летия создания Российского военно-исторического общества, отметив патриотическую... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:07
2022-06-30T12:21
россия
общество
российское военно-историческое общество (рвио)
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам съезда в честь 10-летия создания Российского военно-исторического общества, отметив патриотическую позицию членов РВИО во время проведения специальной военной операции на Украине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Путин отметил, что РВИО объединяет ученых, представителей поисковых отрядов и военно-исторических клубов, силовых структур и деловых кругов - тех, "кто искренне любит Родину, гордится победами и свершениями предков, кто готов посвятить себя сбережению ратной летописи Отечества"."Эта ответственная патриотическая позиция членов Общества особенно ярко проявляется сегодня, во время проведения специальной военной операции. Важно, что вы активно занимаетесь научно-исследовательской деятельностью, воплощаете в жизнь содержательные просветительские, издательские, выставочные проекты, посвящённые знаменательным датам и ключевым событиям нашей истории", - говорится в телеграмме.Российский лидер также отметил вклад Общества в воспитание молодёжи на основе ценностей патриотизма, гражданственности, приверженности незыблемым духовно-нравственным идеалам.Путин выразил уверенность, что съезд пройдет в конструктивной, творческой атмосфере, а также даст старт новым, интересным идеям и инициативам. Он также пожелал участникам съезда реализации намеченных планов и всего наилучшего.
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россия, общество, российское военно-историческое общество (рвио)
12:07 30.06.2022 (обновлено: 12:21 30.06.2022)
 
Путин отметил патриотическую позицию членов РВИО во время спецоперации

Путин отметил патриотическую позицию членов РВИО во время спецоперации на Украине

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам съезда в честь 10-летия создания Российского военно-исторического общества, отметив патриотическую позицию членов РВИО во время проведения специальной военной операции на Украине, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что РВИО объединяет ученых, представителей поисковых отрядов и военно-исторических клубов, силовых структур и деловых кругов - тех, "кто искренне любит Родину, гордится победами и свершениями предков, кто готов посвятить себя сбережению ратной летописи Отечества".
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"Эта ответственная патриотическая позиция членов Общества особенно ярко проявляется сегодня, во время проведения специальной военной операции. Важно, что вы активно занимаетесь научно-исследовательской деятельностью, воплощаете в жизнь содержательные просветительские, издательские, выставочные проекты, посвящённые знаменательным датам и ключевым событиям нашей истории", - говорится в телеграмме.
Российский лидер также отметил вклад Общества в воспитание молодёжи на основе ценностей патриотизма, гражданственности, приверженности незыблемым духовно-нравственным идеалам.
Путин выразил уверенность, что съезд пройдет в конструктивной, творческой атмосфере, а также даст старт новым, интересным идеям и инициативам. Он также пожелал участникам съезда реализации намеченных планов и всего наилучшего.
 
РоссияОбществоРоссийское военно-историческое общество (РВИО)
 
 
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