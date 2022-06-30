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Франция развернет новую бригаду в Румынии - РИА Новости, 30.06.2022
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Франция развернет новую бригаду в Румынии
Франция развернет новую бригаду в Румынии - РИА Новости, 30.06.2022
Франция развернет новую бригаду в Румынии
Французская армия развернет новую бригаду в Румынии для укрепления НАТО на востоке, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:31
2022-06-30T14:44
в мире
франция
румыния
нато
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Французская армия развернет новую бригаду в Румынии для укрепления НАТО на востоке, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита альянса в Мадриде."Я подтвердил нашу готовность усилить безопасность наших союзников, отправляя новую бригаду в Румынии. Франция решила взять на себя это обязательство в отношении Румынии", - сказал он.Москва не раз отмечала, что альянс НАТО нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
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в мире, франция, румыния, нато, эммануэль макрон
14:31 30.06.2022 (обновлено: 14:44 30.06.2022)
 
Франция развернет новую бригаду в Румынии

Макрон: Франция развернет новую бригаду в Румынии для укрепления НАТО на востоке

© AP Photo / Jerome DelayФранцузский контингент на военной базе
Французский контингент на военной базе - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Jerome Delay
Французский контингент на военной базе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Французская армия развернет новую бригаду в Румынии для укрепления НАТО на востоке, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита альянса в Мадриде.
"Я подтвердил нашу готовность усилить безопасность наших союзников, отправляя новую бригаду в Румынии. Франция решила взять на себя это обязательство в отношении Румынии", - сказал он.
Москва не раз отмечала, что альянс НАТО нацелен на конфронтацию. Глава МИД Сергей Лавров ранее называл трагедией действия альянса в Ираке, Ливии и бывшей Югославии, где право людей на жизнь было растоптано НАТО "самым грубым и незаконным образом". При этом, как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, расширение блока не принесет большей безопасности Европе.
Американские военные во время посадки на самолет для переброски в Европу - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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