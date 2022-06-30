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Путин заявил, что в мире не должно быть дискриминации стран - РИА Новости, 30.06.2022
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Путин заявил, что в мире не должно быть дискриминации стран
Путин заявил, что в мире не должно быть дискриминации стран - РИА Новости, 30.06.2022
Путин заявил, что в мире не должно быть дискриминации стран
В мире не должно быть дискриминации стран, Россия выступает за суверенное равенство, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам X... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:33
2022-06-30T12:57
в мире
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. В мире не должно быть дискриминации стран, Россия выступает за суверенное равенство, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам X Петербургского международного юридического форума."В многополярном мире XXI века не должно быть места неравноправию, дискриминации государств и народов. Поэтому наша страна выступает за реализацию на практике основополагающего международно-правового принципа суверенного равенства государств и права каждого на собственную модель развития", - заявил Путин.
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в мире, россия, владимир путин
12:33 30.06.2022 (обновлено: 12:57 30.06.2022)
 
Путин заявил, что в мире не должно быть дискриминации стран

Президент России Путин заявил, что в мире не должно быть дискриминации стран

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. В мире не должно быть дискриминации стран, Россия выступает за суверенное равенство, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам X Петербургского международного юридического форума.
"В многополярном мире XXI века не должно быть места неравноправию, дискриминации государств и народов. Поэтому наша страна выступает за реализацию на практике основополагающего международно-правового принципа суверенного равенства государств и права каждого на собственную модель развития", - заявил Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 12:55
Путин: некоторые страны пытаются контролировать глобальные процессы
 
В миреРоссияВладимир Путин
 
 
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