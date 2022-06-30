https://ria.ru/20220630/ravenstvo-1799228198.html
Путин заявил, что в мире не должно быть дискриминации стран
Путин заявил, что в мире не должно быть дискриминации стран - РИА Новости, 30.06.2022
Путин заявил, что в мире не должно быть дискриминации стран
В мире не должно быть дискриминации стран, Россия выступает за суверенное равенство, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам X... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:33
2022-06-30T12:33
2022-06-30T12:57
в мире
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. В мире не должно быть дискриминации стран, Россия выступает за суверенное равенство, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам X Петербургского международного юридического форума."В многополярном мире XXI века не должно быть места неравноправию, дискриминации государств и народов. Поэтому наша страна выступает за реализацию на практике основополагающего международно-правового принципа суверенного равенства государств и права каждого на собственную модель развития", - заявил Путин.
https://ria.ru/20220630/dominirovanie-1799238528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир путин
12:33 30.06.2022 (обновлено: 12:57 30.06.2022)
Путин заявил, что в мире не должно быть дискриминации стран
Президент России Путин заявил, что в мире не должно быть дискриминации стран