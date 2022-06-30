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Средства ПВО ДНР перехватили украинскую ракету в районе Дебальцево - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Средства ПВО ДНР перехватили украинскую ракету в районе Дебальцево
Средства ПВО ДНР перехватили украинскую ракету в районе Дебальцево - РИА Новости, 30.06.2022
Средства ПВО ДНР перехватили украинскую ракету в районе Дебальцево
Средства ПВО Донецкой Народной республики перехватили украинскую ракету, обломки рухнули на территории Дебальцево, заявил в четверг штаб территориальной обороны РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:12
2022-06-30T18:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
дебальцево
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Средства ПВО Донецкой Народной республики перехватили украинскую ракету, обломки рухнули на территории Дебальцево, заявил в четверг штаб территориальной обороны ДНР."Средства ПВО перехватили украинскую ракету, обломки рухнули на территории Дебальцево. Пострадал гараж по ул. Некрасова", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Город Дебальцево, в котором располагается крупный железнодорожный узел, в 2014 году оказался в зоне вооруженного конфликта и непродолжительное время находился под контролем ДНР. В конце июля того же года украинские войска заняли город и удерживали его несколько месяцев. В феврале 2015 года в результате совместных ударов сил ДНР и ЛНР, создавших "котел" для украинской военной группировки, Киев утратил контроль над Дебальцевом, а сам город из-за боев подвергся сильным разрушениям.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, дебальцево, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
18:12 30.06.2022 (обновлено: 18:18 30.06.2022)
 
Средства ПВО ДНР перехватили украинскую ракету в районе Дебальцево

Средства ПВО ДНР перехватили украинскую ракету, ее обломки упали в Дебальцево

© РИА Новости / Перейти в фотобанкОбломки сбитой украинской ракеты
Обломки сбитой украинской ракеты - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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Обломки сбитой украинской ракеты . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Средства ПВО Донецкой Народной республики перехватили украинскую ракету, обломки рухнули на территории Дебальцево, заявил в четверг штаб территориальной обороны ДНР.
"Средства ПВО перехватили украинскую ракету, обломки рухнули на территории Дебальцево. Пострадал гараж по ул. Некрасова", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Город Дебальцево, в котором располагается крупный железнодорожный узел, в 2014 году оказался в зоне вооруженного конфликта и непродолжительное время находился под контролем ДНР. В конце июля того же года украинские войска заняли город и удерживали его несколько месяцев. В феврале 2015 года в результате совместных ударов сил ДНР и ЛНР, создавших "котел" для украинской военной группировки, Киев утратил контроль над Дебальцевом, а сам город из-за боев подвергся сильным разрушениям.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаДебальцевоУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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