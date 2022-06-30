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Силы ПВО сбили украинский Су-27 и девять беспилотников

Силы ПВО сбили украинский Су-27 и девять беспилотников - РИА Новости, 30.06.2022

Силы ПВО сбили украинский Су-27 и девять беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 и девять беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:45

2022-06-30T11:45

2022-06-30T14:30

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 и девять беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Софиевка Донецкой Народной Республики, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое, Петровеньки Донецкой Народной Республики, Жовтнево, Байрак, Гетмановка, Иванчуковка, Перемога Харьковской области", - говорится в сообщении. Кроме того, российской ПВО за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня в ЛНР и в районе острова Змеиный."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 224 самолета, 134 вертолета, 1400 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3859 танков и других боевых бронированных машин, 698 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3916 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, в мире, украина, су-27, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, россия