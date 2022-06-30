11:45 30.06.2022 (обновлено: 14:30 30.06.2022)
Силы ПВО сбили украинский Су-27 и девять беспилотников
Минобороны: силы ПВО сбили украинский Су-27 и девять беспилотников
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетная система С-300В4 в зоне проведения специальной военной операции на Украине
Зенитно-ракетная система С-300В4 в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский истребитель Су-27 и девять беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Софиевка Донецкой Народной Республики, а также девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Берестовое, Петровеньки Донецкой Народной Республики, Жовтнево, Байрак, Гетмановка, Иванчуковка, Перемога Харьковской области", - говорится в сообщении. Кроме того, российской ПВО за сутки было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня в ЛНР и в районе острова Змеиный.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 224 самолета, 134 вертолета, 1400 беспилотных летательных аппаратов, 353 зенитных ракетных комплекса, 3859 танков и других боевых бронированных машин, 698 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3059 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3916 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны.