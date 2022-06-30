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Россия обеспечивает продовольствием более 160 стран, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
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Россия обеспечивает продовольствием более 160 стран, заявил Путин
Россия обеспечивает продовольствием более 160 стран, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
Россия обеспечивает продовольствием более 160 стран, заявил Путин
Россия была и остается одним из основных производителей сельхозпродуктов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:07
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владимир путин
джоко видодо
индонезия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия была и остается одним из основных производителей сельхозпродуктов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия была и остается одним из основных мировых производителей и экспортеров продуктов питания. Поставки наших сельхозтоваров осуществляются в 161 страну мира", - сказал Путин после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.
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владимир путин, джоко видодо, индонезия
18:07 30.06.2022 (обновлено: 18:23 30.06.2022)
 
Россия обеспечивает продовольствием более 160 стран, заявил Путин

Путин: Россия остается одним из мировых производителей сельхозпродуктов

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор"
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Зерно в цехе ОАО "Мелитопольский элеватор". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия была и остается одним из основных производителей сельхозпродуктов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия была и остается одним из основных мировых производителей и экспортеров продуктов питания. Поставки наших сельхозтоваров осуществляются в 161 страну мира", - сказал Путин после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Президент РФ Владимир Путин и президент Индонезии Джоко Видодо во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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Владимир ПутинДжоко ВидодоИндонезия
 
 
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