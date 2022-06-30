https://ria.ru/20220630/putin-1799370878.html

Россия обеспечивает продовольствием более 160 стран, заявил Путин

Россия обеспечивает продовольствием более 160 стран, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022

Россия обеспечивает продовольствием более 160 стран, заявил Путин

Россия была и остается одним из основных производителей сельхозпродуктов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:07

2022-06-30T18:07

2022-06-30T18:23

владимир путин

джоко видодо

индонезия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия была и остается одним из основных производителей сельхозпродуктов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия была и остается одним из основных мировых производителей и экспортеров продуктов питания. Поставки наших сельхозтоваров осуществляются в 161 страну мира", - сказал Путин после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.

https://ria.ru/20220630/poslanie-1799370351.html

индонезия

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владимир путин, джоко видодо, индонезия