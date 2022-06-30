https://ria.ru/20220630/putin-1799370878.html
Россия обеспечивает продовольствием более 160 стран, заявил Путин
Россия обеспечивает продовольствием более 160 стран, заявил Путин - РИА Новости, 30.06.2022
Россия обеспечивает продовольствием более 160 стран, заявил Путин
Россия была и остается одним из основных производителей сельхозпродуктов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:07
2022-06-30T18:07
2022-06-30T18:23
владимир путин
джоко видодо
индонезия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Россия была и остается одним из основных производителей сельхозпродуктов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин."Россия была и остается одним из основных мировых производителей и экспортеров продуктов питания. Поставки наших сельхозтоваров осуществляются в 161 страну мира", - сказал Путин после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.
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владимир путин, джоко видодо, индонезия
18:07 30.06.2022 (обновлено: 18:23 30.06.2022)
Россия обеспечивает продовольствием более 160 стран, заявил Путин
Путин: Россия остается одним из мировых производителей сельхозпродуктов