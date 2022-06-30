https://ria.ru/20220630/putin-1799352842.html

В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом

В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом - РИА Новости, 30.06.2022

В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом

В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:28

2022-06-30T17:28

2022-06-30T17:34

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков

россия

турция

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Эрдоган заявил, что в конце текущей - в начале новой недели планирует телефонные переговоры, как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским "по зерновому коридору"."Пока в графике нет", - сказал Песков.

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799332500.html

россия

турция

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, россия, турция