https://ria.ru/20220630/putin-1799352842.html
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом - РИА Новости, 30.06.2022
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом
В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:28
2022-06-30T17:28
2022-06-30T17:34
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
россия
турция
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет телефонного разговора с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Эрдоган заявил, что в конце текущей - в начале новой недели планирует телефонные переговоры, как с Путиным, так и с Владимиром Зеленским "по зерновому коридору"."Пока в графике нет", - сказал Песков.
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799332500.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков, россия, турция
17:28 30.06.2022 (обновлено: 17:34 30.06.2022)
В графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом
В Кремле заявили, что в графике Путина пока нет телефонного разговора с Эрдоганом