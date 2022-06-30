18:03 30.06.2022 (обновлено: 18:14 30.06.2022)
Путин обвинил Запад в разбалансировке рынка продовольствия
Путин назвал разбалансировку рынка продовольствия следствием экономической политики Запада
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что разбалансировка рынка продовольствия является прямым следствием бесконтрольной экономической политики западных стран.
"Конечно, говорили по вопросам, которые сегодня интересуют весь мир, все страны. Имею в виду снабжение мировых рынков продовольствием, другими товарами сельского хозяйства, в том числе минеральными удобрениями. Мы не раз подчеркивали, что разбалансировка рынков продовольствия - это прямое следствие многолетней и безответственной экономической политики ряда стран. Бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов. И ситуация усугубилась с начала пандемии коронавирусной инфекции", - сказал Путин после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Он подчеркнул, что западные страны, не желая признавать ошибочность своего экономического курса, еще больше дестабилизируют глобальные производства сельхозпродукции, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений. Этим они затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна, усложняя страхования перевозящих зерно сухогрузов и проведение банковских оплат по торговым контрактам, отметил Путин.
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