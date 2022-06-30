https://ria.ru/20220630/prodovolstvie-1799368980.html

Путин обвинил Запад в разбалансировке рынка продовольствия

Путин обвинил Запад в разбалансировке рынка продовольствия - РИА Новости, 30.06.2022

Путин обвинил Запад в разбалансировке рынка продовольствия

Президент РФ Владимир Путин заявил, что разбалансировка рынка продовольствия является прямым следствием бесконтрольной экономической политики западных стран. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:03

2022-06-30T18:03

2022-06-30T18:14

владимир путин

экономика

индонезия

джоко видодо

в мире

продовольствие

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что разбалансировка рынка продовольствия является прямым следствием бесконтрольной экономической политики западных стран."Конечно, говорили по вопросам, которые сегодня интересуют весь мир, все страны. Имею в виду снабжение мировых рынков продовольствием, другими товарами сельского хозяйства, в том числе минеральными удобрениями. Мы не раз подчеркивали, что разбалансировка рынков продовольствия - это прямое следствие многолетней и безответственной экономической политики ряда стран. Бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов. И ситуация усугубилась с начала пандемии коронавирусной инфекции", - сказал Путин после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.Он подчеркнул, что западные страны, не желая признавать ошибочность своего экономического курса, еще больше дестабилизируют глобальные производства сельхозпродукции, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений. Этим они затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна, усложняя страхования перевозящих зерно сухогрузов и проведение банковских оплат по торговым контрактам, отметил Путин.

https://ria.ru/20220630/zerno-1799305994.html

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, экономика, индонезия, джоко видодо, в мире, продовольствие