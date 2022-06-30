Рейтинг@Mail.ru
Путин обвинил Запад в разбалансировке рынка продовольствия - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/prodovolstvie-1799368980.html
Путин обвинил Запад в разбалансировке рынка продовольствия
Путин обвинил Запад в разбалансировке рынка продовольствия - РИА Новости, 30.06.2022
Путин обвинил Запад в разбалансировке рынка продовольствия
Президент РФ Владимир Путин заявил, что разбалансировка рынка продовольствия является прямым следствием бесконтрольной экономической политики западных стран. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:03
2022-06-30T18:14
владимир путин
экономика
индонезия
джоко видодо
в мире
продовольствие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594799278_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_a545312b213586de4e0fb9e2de7529e4.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что разбалансировка рынка продовольствия является прямым следствием бесконтрольной экономической политики западных стран."Конечно, говорили по вопросам, которые сегодня интересуют весь мир, все страны. Имею в виду снабжение мировых рынков продовольствием, другими товарами сельского хозяйства, в том числе минеральными удобрениями. Мы не раз подчеркивали, что разбалансировка рынков продовольствия - это прямое следствие многолетней и безответственной экономической политики ряда стран. Бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов. И ситуация усугубилась с начала пандемии коронавирусной инфекции", - сказал Путин после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.Он подчеркнул, что западные страны, не желая признавать ошибочность своего экономического курса, еще больше дестабилизируют глобальные производства сельхозпродукции, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений. Этим они затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна, усложняя страхования перевозящих зерно сухогрузов и проведение банковских оплат по торговым контрактам, отметил Путин.
https://ria.ru/20220630/zerno-1799305994.html
индонезия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594799278_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_c319e39d33a87a595596a2128714ae45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, индонезия, джоко видодо, в мире, продовольствие
18:03 30.06.2022 (обновлено: 18:14 30.06.2022)
 
Путин обвинил Запад в разбалансировке рынка продовольствия

Путин назвал разбалансировку рынка продовольствия следствием экономической политики Запада

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что разбалансировка рынка продовольствия является прямым следствием бесконтрольной экономической политики западных стран.
"Конечно, говорили по вопросам, которые сегодня интересуют весь мир, все страны. Имею в виду снабжение мировых рынков продовольствием, другими товарами сельского хозяйства, в том числе минеральными удобрениями. Мы не раз подчеркивали, что разбалансировка рынков продовольствия - это прямое следствие многолетней и безответственной экономической политики ряда стран. Бесконтрольной эмиссии и накапливания необеспеченных долгов. И ситуация усугубилась с начала пандемии коронавирусной инфекции", - сказал Путин после переговоров с президентом Индонезии Джоко Видодо.
Он подчеркнул, что западные страны, не желая признавать ошибочность своего экономического курса, еще больше дестабилизируют глобальные производства сельхозпродукции, вводя ограничения на поставки российских и белорусских удобрений. Этим они затрудняют экспорт на мировые рынки российского зерна, усложняя страхования перевозящих зерно сухогрузов и проведение банковских оплат по торговым контрактам, отметил Путин.
Зерно в цехе ОАО Мелитопольский элеватор - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 15:56
Путин перечислил способы вывоза зерна с Украины
 
Владимир ПутинЭкономикаИндонезияДжоко ВидодоВ миреПродовольствие
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала