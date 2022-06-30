https://ria.ru/20220630/postradavshie-1799144026.html

Восемь пострадавших при жесткой посадке Ми-8 доставлены в Якутск

Восемь пострадавших при жесткой посадке Ми-8 доставлены в Якутск - РИА Новости, 30.06.2022

Восемь пострадавших при жесткой посадке Ми-8 доставлены в Якутск

Восемь пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 сотрудников Авиалесоохраны доставлены в Якутск, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии". РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T01:34

2022-06-30T01:34

2022-06-30T01:34

происшествия

якутск

полярные авиалинии

ми-8 амтш

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 30 июн — РИА Новости. Восемь пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 сотрудников Авиалесоохраны доставлены в Якутск, сообщает пресс-служба авиакомпании "Полярные авиалинии".В среду вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет. По данным источника РИА Новости, вертолет выполнял рейс по тушению пожаров. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта."Вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний" доставил с места совершения жесткой посадки в Якутск 8 сотрудников Авиалесоохраны, которым требуется экстренная медицинская помощь. Оставшиеся 15 человек, в том числе экипаж, будут эвакуированы вторым бортом", — уточнили в авиакомпании.

https://ria.ru/20220629/avarii-1799033791.html

якутск

россия

республика саха (якутия)

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происшествия, якутск, полярные авиалинии, ми-8 амтш, россия, республика саха (якутия)