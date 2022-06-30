https://ria.ru/20220630/posolstvo-1799307485.html
Открытие посольства ДНР в России состоится 12 июля
Открытие посольства ДНР в России состоится 12 июля - РИА Новости, 30.06.2022
Открытие посольства ДНР в России состоится 12 июля
Торжественная церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в России пройдет 12 июля, на нее приглашены официальные представители РФ, Абхазии,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:59
2022-06-30T15:59
2022-06-30T16:10
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абхазия
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Торжественная церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в России пройдет 12 июля, на нее приглашены официальные представители РФ, Абхазии, Сирии, Южной Осетии, сообщили в четверг в пресс-службе МИД ДНР."Торжественная церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в Российской Федерации состоится 12 июля 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы МИД в Telegram.В ведомстве отметили, что на церемонию приглашены официальные представители России, Луганской Народной Республики, Абхазии, Южной Осетии, Сирии и "ряда других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций".
https://ria.ru/20220420/posolstva-1784476781.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, россия, абхазия
15:59 30.06.2022 (обновлено: 16:10 30.06.2022)
Открытие посольства ДНР в России состоится 12 июля
В МИД ДНР заявили, что открытие посольства республики в России состоится 12 июля