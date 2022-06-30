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Открытие посольства ДНР в России состоится 12 июля - РИА Новости, 30.06.2022
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Открытие посольства ДНР в России состоится 12 июля
Открытие посольства ДНР в России состоится 12 июля - РИА Новости, 30.06.2022
Открытие посольства ДНР в России состоится 12 июля
Торжественная церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в России пройдет 12 июля, на нее приглашены официальные представители РФ, Абхазии,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:59
2022-06-30T16:10
в мире
донецкая народная республика
россия
абхазия
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Торжественная церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в России пройдет 12 июля, на нее приглашены официальные представители РФ, Абхазии, Сирии, Южной Осетии, сообщили в четверг в пресс-службе МИД ДНР."Торжественная церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в Российской Федерации состоится 12 июля 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы МИД в Telegram.В ведомстве отметили, что на церемонию приглашены официальные представители России, Луганской Народной Республики, Абхазии, Южной Осетии, Сирии и "ряда других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций".
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в мире, донецкая народная республика, россия, абхазия
15:59 30.06.2022 (обновлено: 16:10 30.06.2022)
 
Открытие посольства ДНР в России состоится 12 июля

В МИД ДНР заявили, что открытие посольства республики в России состоится 12 июля

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой народной республики
Флаг Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Торжественная церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в России пройдет 12 июля, на нее приглашены официальные представители РФ, Абхазии, Сирии, Южной Осетии, сообщили в четверг в пресс-службе МИД ДНР.
"Торжественная церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в Российской Федерации состоится 12 июля 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы МИД в Telegram.
В ведомстве отметили, что на церемонию приглашены официальные представители России, Луганской Народной Республики, Абхазии, Южной Осетии, Сирии и "ряда других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 13:31
МИД рассказал о работе по открытию посольств в ДНР и ЛНР
 
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