https://ria.ru/20220630/posolstvo-1799307485.html

Открытие посольства ДНР в России состоится 12 июля

Открытие посольства ДНР в России состоится 12 июля - РИА Новости, 30.06.2022

Открытие посольства ДНР в России состоится 12 июля

Торжественная церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в России пройдет 12 июля, на нее приглашены официальные представители РФ, Абхазии,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:59

2022-06-30T15:59

2022-06-30T16:10

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россия

абхазия

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Торжественная церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в России пройдет 12 июля, на нее приглашены официальные представители РФ, Абхазии, Сирии, Южной Осетии, сообщили в четверг в пресс-службе МИД ДНР."Торжественная церемония открытия посольства Донецкой Народной Республики в Российской Федерации состоится 12 июля 2022 года", - говорится в сообщении пресс-службы МИД в Telegram.В ведомстве отметили, что на церемонию приглашены официальные представители России, Луганской Народной Республики, Абхазии, Южной Осетии, Сирии и "ряда других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций".

https://ria.ru/20220420/posolstva-1784476781.html

донецкая народная республика

россия

абхазия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, россия, абхазия