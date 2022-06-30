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В посольстве Британии прокомментировали плакат с Джонсоном в женском образе
В посольстве Британии прокомментировали плакат с Джонсоном в женском образе - РИА Новости, 30.06.2022
В посольстве Британии прокомментировали плакат с Джонсоном в женском образе
В посольстве Великобритании в Москве сообщили РИА Новости, что видели плакат с премьером Борисом Джонсоном в женской одежде, размещенный на соседнем доме. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:23
2022-06-30T15:23
2022-06-30T15:23
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москва
посольство великобритании в рф
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве сообщили РИА Новости, что видели плакат с премьером Борисом Джонсоном в женской одежде, размещенный на соседнем доме."Мы видели", - отметили в посольстве, пригласив со своей стороны "посмотреть на радужный флаг, который мы подняли сегодня".В размещенном в Telegram-канале Sputnik Беларусь видео в четверг был показан плакат, который представляет из себя юмористическое изображение Джонсона в женской одежде. На плакате также на английском языке приводится известное выражение, которое президент России Владимир Путин ранее представил в виде эвфемизма "если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой".Послание у посольства в Москве намекает на недавнее высказывание британского премьера о президенте России. Джонсон заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин "был женщиной, кем он, очевидно, не является". В Кремле иронично отреагировали на это высказывание Джонсона: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что "старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований". Путин же назвал не очень корректной ссылкой слова Джонсона, напомнив, что Маргарет Тэтчер в бытность премьером Соединенного Королевства начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова – "вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, москва, посольство великобритании в рф
В посольстве Британии прокомментировали плакат с Джонсоном в женском образе
В посольстве Великобритании видели плакат с Джонсоном в женской одежде на соседнем доме.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве сообщили РИА Новости, что видели плакат с премьером Борисом Джонсоном в женской одежде, размещенный на соседнем доме.
"Мы видели", - отметили в посольстве, пригласив со своей стороны "посмотреть на радужный флаг, который мы подняли сегодня".
В размещенном в Telegram-канале Sputnik Беларусь видео
в четверг был показан плакат, который представляет из себя юмористическое изображение Джонсона в женской одежде. На плакате также на английском языке приводится известное выражение, которое президент России Владимир Путин ранее представил в виде эвфемизма "если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой".
Послание у посольства в Москве намекает на недавнее высказывание британского премьера о президенте России. Джонсон заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин "был женщиной, кем он, очевидно, не является". В Кремле иронично отреагировали на это высказывание Джонсона: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что "старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований". Путин же назвал не очень корректной ссылкой слова Джонсона, напомнив, что Маргарет Тэтчер в бытность премьером Соединенного Королевства начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова – "вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия".