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В посольстве Британии прокомментировали плакат с Джонсоном в женском образе

В посольстве Британии прокомментировали плакат с Джонсоном в женском образе - РИА Новости, 30.06.2022

В посольстве Британии прокомментировали плакат с Джонсоном в женском образе

В посольстве Великобритании в Москве сообщили РИА Новости, что видели плакат с премьером Борисом Джонсоном в женской одежде, размещенный на соседнем доме. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:23

2022-06-30T15:23

2022-06-30T15:23

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В посольстве Великобритании в Москве сообщили РИА Новости, что видели плакат с премьером Борисом Джонсоном в женской одежде, размещенный на соседнем доме."Мы видели", - отметили в посольстве, пригласив со своей стороны "посмотреть на радужный флаг, который мы подняли сегодня".В размещенном в Telegram-канале Sputnik Беларусь видео в четверг был показан плакат, который представляет из себя юмористическое изображение Джонсона в женской одежде. На плакате также на английском языке приводится известное выражение, которое президент России Владимир Путин ранее представил в виде эвфемизма "если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой".Послание у посольства в Москве намекает на недавнее высказывание британского премьера о президенте России. Джонсон заявил, что Россия не стала бы начинать спецоперацию на Украине, если бы Путин "был женщиной, кем он, очевидно, не является". В Кремле иронично отреагировали на это высказывание Джонсона: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал РИА Новости, что "старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований". Путин же назвал не очень корректной ссылкой слова Джонсона, напомнив, что Маргарет Тэтчер в бытность премьером Соединенного Королевства начала с Аргентиной военные действия за Фолклендские острова – "вот женщина приняла решение о начале военных действий, где эти острова и где Британия".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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