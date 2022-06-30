https://ria.ru/20220630/poslanie-1799370351.html
Видодо передал Путину послание Зеленского
Видодо передал Путину послание Зеленского - РИА Новости, 30.06.2022
Видодо передал Путину послание Зеленского
Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал президенту России Владимиру Путину послание украинского коллеги Владимира Зеленского. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:05
2022-06-30T18:05
2022-06-30T21:10
джоко видодо
специальная военная операция на украине
индонезия
в мире
россия
владимир путин
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал президенту России Владимиру Путину послание украинского коллеги Владимира Зеленского.Накануне визита в Москву он побывал в Киеве, где встречался с президентом Украины."Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", — сказал Видодо.При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, о чем именно идет речь.После встречи в Киеве Видодо заявил, что сам предложил Зеленскому передать послание Путину. Он стал первым азиатским лидером, посетившим Украину с момента начала спецоперации российских войск.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220630/g20-1799275645.html
https://ria.ru/20220630/putin-1799298785.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джоко видодо, индонезия, в мире, россия, владимир путин, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
18:05 30.06.2022 (обновлено: 21:10 30.06.2022)
Видодо передал Путину послание Зеленского
Президент Индонезии Видодо передал Путину послание от Зеленского
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал президенту России Владимиру Путину послание украинского коллеги Владимира Зеленского.
Накануне визита в Москву
он побывал в Киеве
, где встречался с президентом Украины.
"Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", — сказал Видодо.
При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, о чем именно идет речь.
После встречи в Киеве Видодо заявил, что сам предложил Зеленскому передать послание Путину. Он стал первым азиатским лидером, посетившим Украину с момента начала спецоперации российских войск.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".