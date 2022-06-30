https://ria.ru/20220630/poslanie-1799370351.html

Видодо передал Путину послание Зеленского

Видодо передал Путину послание Зеленского - РИА Новости, 30.06.2022

Видодо передал Путину послание Зеленского

Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал президенту России Владимиру Путину послание украинского коллеги Владимира Зеленского. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:05

2022-06-30T18:05

2022-06-30T21:10

джоко видодо

специальная военная операция на украине

индонезия

в мире

россия

владимир путин

украина

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799334788_219:0:2666:1376_1920x0_80_0_0_e806e8ec202349cc4d9894225476e256.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что передал президенту России Владимиру Путину послание украинского коллеги Владимира Зеленского.Накануне визита в Москву он побывал в Киеве, где встречался с президентом Украины."Я передал послание президента Зеленского президенту Путину и выразил свою готовность наладить общение между двумя лидерами", — сказал Видодо.При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока не знает, о чем именно идет речь.После встречи в Киеве Видодо заявил, что сам предложил Зеленскому передать послание Путину. Он стал первым азиатским лидером, посетившим Украину с момента начала спецоперации российских войск.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220630/g20-1799275645.html

https://ria.ru/20220630/putin-1799298785.html

индонезия

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

джоко видодо, индонезия, в мире, россия, владимир путин, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр