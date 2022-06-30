Москвичам рассказали о погоде в четверг

Синоптик "Фобоса" Тишковец: в Москве в четверг ожидается без осадков и до 26 градусов
В Калининградской области температура воздуха за сутки превысила норму на девять градусов и повысилась до плюс 33.
В Калининградской области температура воздуха за сутки превысила норму на девять градусов и повысилась до плюс 33.
Местные жители и отдыхающие потянулись к морю, на пляжах стало многолюдно.
Местные жители и отдыхающие потянулись к морю, на пляжах стало многолюдно.
Самых отчаянных смельчаков не пугает даже прохладная вода Балтики.
Самых отчаянных смельчаков не пугает даже прохладная вода Балтики.
Отдыхающие на пляже в Калининградской области.
В Санкт-Петербурге из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности.
В Санкт-Петербурге из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности.
Владельцам домашних животных специалисты советуют делать остановки во время прогулки и давать питомцу как больше воды, где бы он ни находился — дома или в пути.
Владельцам домашних животных специалисты советуют делать остановки во время прогулки и давать питомцу как больше воды, где бы он ни находился — дома или в пути.
Городские власти призвали жителей проявлять особую осторожность во время жары.
Городские власти призвали жителей проявлять особую осторожность во время жары.
Рекордная субтропическая жара установилась в Москве.
Рекордная субтропическая жара установилась в Москве.
Пик зноя пришелся на 27 июня. В этот день синоптики ожидают 32-34 градуса.
Пик зноя пришелся на 27 июня. В этот день синоптики ожидают 32-34 градуса.
Жара в Москве может побить рекорд дня — плюс 33,6 градуса.
Жара в Москве может побить рекорд дня — плюс 33,6 градуса.
Такая погода, как сейчас, бывает в столице в конце июня раз в 12 лет.
Такая погода, как сейчас, бывает в столице в конце июня раз в 12 лет.
Аномально жаркий период в Москве не будет долгим: уже во вторник температура упадет до 26-28.
Аномально жаркий период в Москве не будет долгим: уже во вторник температура упадет до 26-28.
Тем не менее, по словам синоптиков, лето будет комфортным, а температура воздуха — близкой к норме.
Тем не менее, по словам синоптиков, лето будет комфортным, а температура воздуха — близкой к норме.
За всю историю наблюдений самое жаркое лето было в 2010-м, на втором месте оказалось лето 1972-го, на третьем — 2021 года.
За всю историю наблюдений самое жаркое лето было в 2010-м, на втором месте оказалось лето 1972-го, на третьем — 2021 года.
В Калининградской области температура воздуха за сутки превысила норму на девять градусов и повысилась до плюс 33.
Местные жители и отдыхающие потянулись к морю, на пляжах стало многолюдно.
Самых отчаянных смельчаков не пугает даже прохладная вода Балтики.
Отдыхающие на пляже в Калининградской области.
В Санкт-Петербурге из-за жары объявили "желтый" уровень погодной опасности.
Владельцам домашних животных специалисты советуют делать остановки во время прогулки и давать питомцу как больше воды, где бы он ни находился — дома или в пути.
Городские власти призвали жителей проявлять особую осторожность во время жары.
Рекордная субтропическая жара установилась в Москве.
Пик зноя пришелся на 27 июня. В этот день синоптики ожидают 32-34 градуса.
Жара в Москве может побить рекорд дня — плюс 33,6 градуса.
Такая погода, как сейчас, бывает в столице в конце июня раз в 12 лет.
Аномально жаркий период в Москве не будет долгим: уже во вторник температура упадет до 26-28.
Тем не менее, по словам синоптиков, лето будет комфортным, а температура воздуха — близкой к норме.
За всю историю наблюдений самое жаркое лето было в 2010-м, на втором месте оказалось лето 1972-го, на третьем — 2021 года.