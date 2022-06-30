https://ria.ru/20220630/pogoda-1799158653.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 30.06.2022

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T08:27

2022-06-30T08:27

2022-06-30T08:27

общество

москва

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

центр "фобос"

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Без осадков и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В четверг синоптическая карта в столичном регионе по-прежнему будет представлена гребнем похожего скандинавского антициклона, северная тяга которого продолжит удерживать умеренно тёплый и комфортный температурный фон, соответствующий по климату середине лета. В Москве переменная облачность, без осадков, плюс 24 - плюс 26 в столице, в Подмосковье - плюс 22 - плюс 27. Ветер северной четверти, 3-8 метров в секунду", - рассказал Тишковец.Метеоролог отметил, что атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), евгений тишковец, центр "фобос"