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Освобожденный из плена боец ДНР рассказал, как его судили на Украине
Освобожденный из плена боец ДНР рассказал, как его судили на Украине - РИА Новости, 30.06.2022
Освобожденный из плена боец ДНР рассказал, как его судили на Украине
Освобожденный из плена боец Донецкой Народной Республики рассказал омбудсмену ДНР Дарье Морозовой, что на Украине его принуждали давать ложные показания против... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T22:39
2022-06-30T22:39
2022-06-30T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
игорь конашенков
украина
россия
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Освобожденный из плена боец Донецкой Народной Республики рассказал омбудсмену ДНР Дарье Морозовой, что на Украине его принуждали давать ложные показания против себя в суде."В моем взводе все осуждены. Статья госизмена и 260 статья (УК Украины, создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований - ред.)… к 15 годам… В моем случае это было в зале суда. Областной апелляционный суд Полтавы. Стандартная процедура. Все по шаблону. В начале через СБУ, профилактическая беседа… физическое воздействие. И уже согласно шаблона отвечаешь на вопросы в суде… Что мы добровольцы, что мы сидим на зарплате, получали вы паспорт ДНР или нет? У меня паспорт был украинский, я вынужден был говорить - да, получал. У меня нет паспорта ДНР и я никакой не доброволец… У меня паспорт уничтожили", - рассказал освобожденный из украинского плена боец ДНР в общении с омбудсменом республики.Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, игорь конашенков, украина, россия, служба безопасности украины
Освобожденный из плена боец ДНР рассказал, как его судили на Украине
Освобожденный из плена боец ДНР рассказал о принуждении к ложным показаниям на Украине