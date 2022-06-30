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Освобожденный из плена боец ДНР рассказал, как его судили на Украине - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/plennyy-1799433805.html
Освобожденный из плена боец ДНР рассказал, как его судили на Украине
Освобожденный из плена боец ДНР рассказал, как его судили на Украине - РИА Новости, 30.06.2022
Освобожденный из плена боец ДНР рассказал, как его судили на Украине
Освобожденный из плена боец Донецкой Народной Республики рассказал омбудсмену ДНР Дарье Морозовой, что на Украине его принуждали давать ложные показания против... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T22:39
2022-06-30T22:39
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
донецкая народная республика
игорь конашенков
украина
россия
служба безопасности украины
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Освобожденный из плена боец Донецкой Народной Республики рассказал омбудсмену ДНР Дарье Морозовой, что на Украине его принуждали давать ложные показания против себя в суде."В моем взводе все осуждены. Статья госизмена и 260 статья (УК Украины, создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований - ред.)… к 15 годам… В моем случае это было в зале суда. Областной апелляционный суд Полтавы. Стандартная процедура. Все по шаблону. В начале через СБУ, профилактическая беседа… физическое воздействие. И уже согласно шаблона отвечаешь на вопросы в суде… Что мы добровольцы, что мы сидим на зарплате, получали вы паспорт ДНР или нет? У меня паспорт был украинский, я вынужден был говорить - да, получал. У меня нет паспорта ДНР и я никакой не доброволец… У меня паспорт уничтожили", - рассказал освобожденный из украинского плена боец ДНР в общении с омбудсменом республики.Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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донецкая народная республика
украина
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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, игорь конашенков, украина, россия, служба безопасности украины
22:39 30.06.2022
 
Освобожденный из плена боец ДНР рассказал, как его судили на Украине

Освобожденный из плена боец ДНР рассказал о принуждении к ложным показаниям на Украине

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Здание Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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ДОНЕЦК, 30 июн – РИА Новости. Освобожденный из плена боец Донецкой Народной Республики рассказал омбудсмену ДНР Дарье Морозовой, что на Украине его принуждали давать ложные показания против себя в суде.
"В моем взводе все осуждены. Статья госизмена и 260 статья (УК Украины, создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований - ред.)… к 15 годам… В моем случае это было в зале суда. Областной апелляционный суд Полтавы. Стандартная процедура. Все по шаблону. В начале через СБУ, профилактическая беседа… физическое воздействие. И уже согласно шаблона отвечаешь на вопросы в суде… Что мы добровольцы, что мы сидим на зарплате, получали вы паспорт ДНР или нет? У меня паспорт был украинский, я вынужден был говорить - да, получал. У меня нет паспорта ДНР и я никакой не доброволец… У меня паспорт уничтожили", - рассказал освобожденный из украинского плена боец ДНР в общении с омбудсменом республики.
Обмен военнопленными 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию верховного главнокомандующего РФ с целью сохранения жизни и здоровья российских военных, бойцов ДНР и ЛНР, заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Военнослужащий ВСУ в Киевской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 22:08
Освобожденный из плена ВСУ боец ДНР рассказал, что его угрожали убить
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаИгорь КонашенковУкраинаРоссияСлужба безопасности Украины
 
 
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