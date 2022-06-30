https://ria.ru/20220630/plennye-1799396880.html

Многих возвращенных из украинского плена солдат пытали, заявил Пушилин

Многих возвращенных из украинского плена солдат пытали, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.06.2022

Многих возвращенных из украинского плена солдат пытали, заявил Пушилин

К большинству из солдат в украинском плену применялись пытки, после возвращения им потребовалась срочная медицинская помощь, заявил глава Донецкой Народной... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:41

2022-06-30T19:41

2022-06-30T20:23

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. К большинству из солдат в украинском плену применялись пытки, после возвращения им потребовалась срочная медицинская помощь, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Среди тех солдат, кто вернулся домой, 47 граждан ДНР - в основном это мобилизованные, и буквально несколько человек - контрактники. Оставшиеся - военнослужащие РФ, в том числе летчики, заслуженные, а также "ребята, которые выполняли специальные задачи". По словам Пушилина, к летчикам на Украине испытывают особую ненависть, поэтому они подвергались особым издевательствам и пыткам."Кого ни бери, все ребята действительно заслуживают того, чтобы как можно быстрее оказаться дома из украинского плена", - подчеркнул Пушилин.Кроме того, Пушилин рассказал, что в результате обмена пленными Украине были переданы порядка 37 боевиков разных националистических батальонов - те, которые не смогут встать в строй, и те, по которым не было свидетельств их преступлений."Это рядовые "азовцы" (против боевиков нацбатальона "Азов" в России возбуждены уголовные дела - ред.), не только "азовцы", несколько "айдаровцев", это рядовые националистических батальонов... Это те люди, которые не смогут точно встать в строй, по сути это калеки, которые получили увечные травмы... Их порядка 37 человек", - сказал Пушилин.Он подчеркнул, что со стороны украинских боевиков отбирались те, кому не были предъявлены обвинения и по кому не было доказательной базы по поводу их личных преступлений.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, украина