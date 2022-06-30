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Многих возвращенных из украинского плена солдат пытали, заявил Пушилин
Многих возвращенных из украинского плена солдат пытали, заявил Пушилин - РИА Новости, 30.06.2022
Многих возвращенных из украинского плена солдат пытали, заявил Пушилин
К большинству из солдат в украинском плену применялись пытки, после возвращения им потребовалась срочная медицинская помощь, заявил глава Донецкой Народной... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:41
2022-06-30T19:41
2022-06-30T20:23
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. К большинству из солдат в украинском плену применялись пытки, после возвращения им потребовалась срочная медицинская помощь, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Среди тех солдат, кто вернулся домой, 47 граждан ДНР - в основном это мобилизованные, и буквально несколько человек - контрактники. Оставшиеся - военнослужащие РФ, в том числе летчики, заслуженные, а также "ребята, которые выполняли специальные задачи". По словам Пушилина, к летчикам на Украине испытывают особую ненависть, поэтому они подвергались особым издевательствам и пыткам."Кого ни бери, все ребята действительно заслуживают того, чтобы как можно быстрее оказаться дома из украинского плена", - подчеркнул Пушилин.Кроме того, Пушилин рассказал, что в результате обмена пленными Украине были переданы порядка 37 боевиков разных националистических батальонов - те, которые не смогут встать в строй, и те, по которым не было свидетельств их преступлений."Это рядовые "азовцы" (против боевиков нацбатальона "Азов" в России возбуждены уголовные дела - ред.), не только "азовцы", несколько "айдаровцев", это рядовые националистических батальонов... Это те люди, которые не смогут точно встать в строй, по сути это калеки, которые получили увечные травмы... Их порядка 37 человек", - сказал Пушилин.Он подчеркнул, что со стороны украинских боевиков отбирались те, кому не были предъявлены обвинения и по кому не было доказательной базы по поводу их личных преступлений.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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в мире, здоровье - общество, донецкая народная республика, россия, украина
19:41 30.06.2022 (обновлено: 20:23 30.06.2022)
Многих возвращенных из украинского плена солдат пытали, заявил Пушилин
Пушилин: к большинству из солдат в украинском плену применялись пытки
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости.
К большинству из солдат в украинском плену применялись пытки, после возвращения им потребовалась срочная медицинская помощь, заявил
глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"К абсолютному большинству из них (к возвращенным из украинского плена солдатам - ред.) применялись пытки, условия были за рамками нормального обращения с пленными", - сказал Пушилин в эфире "России 1", подчеркнув, что, исходя из этого, им потребовалась срочная медицинская помощь.
Среди тех солдат, кто вернулся домой, 47 граждан ДНР
- в основном это мобилизованные, и буквально несколько человек - контрактники. Оставшиеся - военнослужащие РФ
, в том числе летчики, заслуженные, а также "ребята, которые выполняли специальные задачи". По словам Пушилина, к летчикам на Украине
испытывают особую ненависть, поэтому они подвергались особым издевательствам и пыткам.
"Кого ни бери, все ребята действительно заслуживают того, чтобы как можно быстрее оказаться дома из украинского плена", - подчеркнул Пушилин.
Кроме того, Пушилин рассказал, что в результате обмена пленными Украине были переданы порядка 37 боевиков разных националистических батальонов - те, которые не смогут встать в строй, и те, по которым не было свидетельств их преступлений.
"Это рядовые "азовцы" (против боевиков нацбатальона "Азов" в России возбуждены уголовные дела - ред.), не только "азовцы", несколько "айдаровцев", это рядовые националистических батальонов... Это те люди, которые не смогут точно встать в строй, по сути это калеки, которые получили увечные травмы... Их порядка 37 человек", - сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что со стороны украинских боевиков отбирались те, кому не были предъявлены обвинения и по кому не было доказательной базы по поводу их личных преступлений.