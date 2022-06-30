https://ria.ru/20220630/peregovory-1799367054.html
Путин назвал переговоры с Видодо весьма содержательными
Путин назвал переговоры с Видодо весьма содержательными - РИА Новости, 30.06.2022
Путин назвал переговоры с Видодо весьма содержательными
Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо прошли в деловом ключе и были весьма содержательными. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:58
2022-06-30T17:58
2022-06-30T18:08
владимир путин
джоко видодо
политика
россия
индонезия
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо прошли в деловом ключе и были весьма содержательными."Что касается наших с господином Джоко Видодо сегодняшних переговоров, то они прошли в деловом ключе, были весьма содержательными", - сказал Путин после беседы.
https://ria.ru/20220630/indoneziya-1799296668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, джоко видодо, политика, россия, индонезия
17:58 30.06.2022 (обновлено: 18:08 30.06.2022)
Путин назвал переговоры с Видодо весьма содержательными
Путин заявил, что переговоры с Видодо прошли в деловом ключе и были содержательными