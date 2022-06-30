https://ria.ru/20220630/peregovory-1799367054.html

Путин назвал переговоры с Видодо весьма содержательными

Путин назвал переговоры с Видодо весьма содержательными - РИА Новости, 30.06.2022

Путин назвал переговоры с Видодо весьма содержательными

Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо прошли в деловом ключе и были весьма содержательными. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:58

2022-06-30T17:58

2022-06-30T18:08

владимир путин

джоко видодо

политика

россия

индонезия

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо прошли в деловом ключе и были весьма содержательными."Что касается наших с господином Джоко Видодо сегодняшних переговоров, то они прошли в деловом ключе, были весьма содержательными", - сказал Путин после беседы.

https://ria.ru/20220630/indoneziya-1799296668.html

россия

индонезия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, джоко видодо, политика, россия, индонезия