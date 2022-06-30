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При жесткой посадке Ми-8 в Якутии пострадали местные парашютисты-десантники - РИА Новости, 30.06.2022
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При жесткой посадке Ми-8 в Якутии пострадали местные парашютисты-десантники
При жесткой посадке Ми-8 в Якутии пострадали местные парашютисты-десантники - РИА Новости, 30.06.2022
При жесткой посадке Ми-8 в Якутии пострадали местные парашютисты-десантники
При жесткой посадке в Якутии вертолета Ми-8 пострадали местные парашютисты-десантники, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T03:07
2022-06-30T03:07
происшествия
россия
якутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
полярные авиалинии
ми-8 амтш
евгений перфильев
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ЯКУТСК, 30 июн — РИА Новости. При жесткой посадке в Якутии вертолета Ми-8 пострадали местные парашютисты-десантники, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев.В среду вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет. По данным источника РИА Новости, вертолет выполнял рейс по тушению пожаров. По данным МЧС РФ, вертолет, по предварительным данным, вылетел из Усть-Майского района в Алданский район, где совершил жесткую посадку в лесополосе у села Чагда. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В авиакомпании "Полярные авиалинии" позднее сообщили, что восемь пострадавших сотрудников Авиалесоохраны уже доставлены в Якутск с места ЧП, оставшихся 15 человек, в том числе экипаж, эвакуируют вторым бортом.Ранее Авиалесоохрана направила в Якутию 150 парашютистов-десантников из Забайкальского края и Бурятии на борьбу с лесными пожарами.Первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников сообщал, что наиболее сложная лесопожарная обстановка в Якутии сложилась в Алданском, Усть-Майском и Мирнинском районах, куда направят дополнительные силы федеральной Авиалесоохраны.
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происшествия, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), полярные авиалинии, ми-8 амтш, евгений перфильев
03:07 30.06.2022
 
При жесткой посадке Ми-8 в Якутии пострадали местные парашютисты-десантники

При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Якутии пострадали местные парашютисты-десантники

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Вертолет Ми-8. Архивное фото
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ЯКУТСК, 30 июн — РИА Новости. При жесткой посадке в Якутии вертолета Ми-8 пострадали местные парашютисты-десантники, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев.
В среду вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет. По данным источника РИА Новости, вертолет выполнял рейс по тушению пожаров. По данным МЧС РФ, вертолет, по предварительным данным, вылетел из Усть-Майского района в Алданский район, где совершил жесткую посадку в лесополосе у села Чагда. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В авиакомпании "Полярные авиалинии" позднее сообщили, что восемь пострадавших сотрудников Авиалесоохраны уже доставлены в Якутск с места ЧП, оставшихся 15 человек, в том числе экипаж, эвакуируют вторым бортом.

"При жесткой посадке Ми-8 пострадали местные парашютисты-десантники", — отметил Перфильев.

Ранее Авиалесоохрана направила в Якутию 150 парашютистов-десантников из Забайкальского края и Бурятии на борьбу с лесными пожарами.
Первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников сообщал, что наиболее сложная лесопожарная обстановка в Якутии сложилась в Алданском, Усть-Майском и Мирнинском районах, куда направят дополнительные силы федеральной Авиалесоохраны.
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ПроисшествияРоссияЯкутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Полярные авиалинииМи-8 АМТШЕвгений Перфильев
 
 
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