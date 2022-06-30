https://ria.ru/20220630/parashyutisty-desantniki-1799147289.html

При жесткой посадке Ми-8 в Якутии пострадали местные парашютисты-десантники

При жесткой посадке Ми-8 в Якутии пострадали местные парашютисты-десантники - РИА Новости, 30.06.2022

При жесткой посадке Ми-8 в Якутии пострадали местные парашютисты-десантники

При жесткой посадке в Якутии вертолета Ми-8 пострадали местные парашютисты-десантники, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T03:07

2022-06-30T03:07

2022-06-30T03:07

происшествия

россия

якутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

полярные авиалинии

ми-8 амтш

евгений перфильев

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ЯКУТСК, 30 июн — РИА Новости. При жесткой посадке в Якутии вертолета Ми-8 пострадали местные парашютисты-десантники, сообщил РИА Новости министр экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Евгений Перфильев.В среду вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Якутии, погибших нет. По данным источника РИА Новости, вертолет выполнял рейс по тушению пожаров. По данным МЧС РФ, вертолет, по предварительным данным, вылетел из Усть-Майского района в Алданский район, где совершил жесткую посадку в лесополосе у села Чагда. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. В авиакомпании "Полярные авиалинии" позднее сообщили, что восемь пострадавших сотрудников Авиалесоохраны уже доставлены в Якутск с места ЧП, оставшихся 15 человек, в том числе экипаж, эвакуируют вторым бортом.Ранее Авиалесоохрана направила в Якутию 150 парашютистов-десантников из Забайкальского края и Бурятии на борьбу с лесными пожарами.Первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников сообщал, что наиболее сложная лесопожарная обстановка в Якутии сложилась в Алданском, Усть-Майском и Мирнинском районах, куда направят дополнительные силы федеральной Авиалесоохраны.

https://ria.ru/20220629/avarii-1799033791.html

россия

якутск

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происшествия, россия, якутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), полярные авиалинии, ми-8 амтш, евгений перфильев