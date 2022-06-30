https://ria.ru/20220630/odnoklassniki-1799257133.html

Одноклассники запустили новый формат видеоподарков со звуком

Одноклассники запустили новый формат видеоподарков со звуком - РИА Новости, 30.06.2022

Одноклассники запустили новый формат видеоподарков со звуком

Одноклассники представили подарки в новом видеоформате со звуком. Пользователи смогут бесплатно обмениваться видеоподарками от звезд российского шоу-бизнеса. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:49

2022-06-30T13:49

2022-06-30T13:49

одноклассники

сергей лазарев

владимир пресняков

юлианна караулова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799256784_0:133:2561:1573_1920x0_80_0_0_978c0bb87a55fb7f12efd18c4edc0e6e.jpg

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Одноклассники представили подарки в новом видеоформате со звуком. Пользователи смогут бесплатно обмениваться видеоподарками от звезд российского шоу-бизнеса. Для нового формата подарков ОК записали видео с известными музыкантами, актерами и телеведущими, которые делают комплименты, желают хорошего дня и поздравляют с праздниками. В течение всего июля подарки в новом формате представят более 20 актеров, музыкантов и телеведущих: Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Юлианна Караулова, Бьянка, группа "5sta Family", Юлия Савичева и другие. Новые видеоподарки можно отправлять бесплатно на любой платформе: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Найти и выбрать подходящих подарок можно в одноименном разделе соцсети "Летние подарки от звёзд". Как и в случае с обычными виртуальными подарками, их можно отправить одному человеку или нескольким друзьям одновременно.

https://ria.ru/20220519/odnoklassniki-1789407838.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

одноклассники, сергей лазарев, владимир пресняков, юлианна караулова