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Одноклассники запустили новый формат видеоподарков со звуком - РИА Новости, 30.06.2022
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Одноклассники запустили новый формат видеоподарков со звуком
Одноклассники запустили новый формат видеоподарков со звуком - РИА Новости, 30.06.2022
Одноклассники запустили новый формат видеоподарков со звуком
Одноклассники представили подарки в новом видеоформате со звуком. Пользователи смогут бесплатно обмениваться видеоподарками от звезд российского шоу-бизнеса. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:49
2022-06-30T13:49
одноклассники
сергей лазарев
владимир пресняков
юлианна караулова
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Одноклассники представили подарки в новом видеоформате со звуком. Пользователи смогут бесплатно обмениваться видеоподарками от звезд российского шоу-бизнеса. Для нового формата подарков ОК записали видео с известными музыкантами, актерами и телеведущими, которые делают комплименты, желают хорошего дня и поздравляют с праздниками. В течение всего июля подарки в новом формате представят более 20 актеров, музыкантов и телеведущих: Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Юлианна Караулова, Бьянка, группа "5sta Family", Юлия Савичева и другие. Новые видеоподарки можно отправлять бесплатно на любой платформе: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Найти и выбрать подходящих подарок можно в одноименном разделе соцсети "Летние подарки от звёзд". Как и в случае с обычными виртуальными подарками, их можно отправить одному человеку или нескольким друзьям одновременно.
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одноклассники, сергей лазарев, владимир пресняков, юлианна караулова
13:49 30.06.2022
 

Одноклассники запустили новый формат видеоподарков со звуком

© Пресс-служба ОКВидеоподарки
Видеоподарки
© Пресс-служба ОК
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Одноклассники представили подарки в новом видеоформате со звуком. Пользователи смогут бесплатно обмениваться видеоподарками от звезд российского шоу-бизнеса.
Для нового формата подарков ОК записали видео с известными музыкантами, актерами и телеведущими, которые делают комплименты, желают хорошего дня и поздравляют с праздниками.
В течение всего июля подарки в новом формате представят более 20 актеров, музыкантов и телеведущих: Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Юлианна Караулова, Бьянка, группа "5sta Family", Юлия Савичева и другие.
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Новые видеоподарки можно отправлять бесплатно на любой платформе: в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях на iOS и Android. Найти и выбрать подходящих подарок можно в одноименном разделе соцсети "Летние подарки от звёзд". Как и в случае с обычными виртуальными подарками, их можно отправить одному человеку или нескольким друзьям одновременно.
 
ОдноклассникиСергей ЛазаревВладимир ПресняковЮлианна Караулова
 
 
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