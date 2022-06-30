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Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/obstrel-1799401559.html
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:56
2022-06-30T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 18.00 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено 40 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.По данным представительства, украинские войска с 16.40 до 19.20 обстреляли также населенные пункты Новобахмутовка, Железная Балка, Новоселовка, Пантелеймоновка.
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр
19:56 30.06.2022 (обновлено: 20:04 30.06.2022)
 
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града"

ДНР: ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Гольмовскому

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 18.00 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено 40 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
По данным представительства, украинские войска с 16.40 до 19.20 обстреляли также населенные пункты Новобахмутовка, Железная Балка, Новоселовка, Пантелеймоновка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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