https://ria.ru/20220630/obstrel-1799401559.html
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града"
Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:56
2022-06-30T19:56
2022-06-30T20:04
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175198_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_9b9b07b5aade45a33bfe16883079ba4a.jpg
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 18.00 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено 40 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.По данным представительства, украинские войска с 16.40 до 19.20 обстреляли также населенные пункты Новобахмутовка, Железная Балка, Новоселовка, Пантелеймоновка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792175198_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_ccd16662c7c5b6813236eb50f71efcd7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр
19:56 30.06.2022 (обновлено: 20:04 30.06.2022)
Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града"
ДНР: ВСУ выпустили 40 ракет из РСЗО "Град" по Гольмовскому