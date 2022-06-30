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Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града"

Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града" - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска снова обстреляли Гольмовский из "Града"

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T19:56

2022-06-30T19:56

2022-06-30T20:04

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Гольмовский в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям... 18.00 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Курдюмовка - н.п. Гольмовский: выпущено 40 ракет из РСЗО БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.По данным представительства, украинские войска с 16.40 до 19.20 обстреляли также населенные пункты Новобахмутовка, Железная Балка, Новоселовка, Пантелеймоновка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр