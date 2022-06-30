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Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР

Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские войска обстреляли Александровку в ДНР

Украинские войска в 03.05 обстреляли Александровку, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T06:01

2022-06-30T06:01

2022-06-30T06:01

специальная военная операция на украине

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украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 июн — РИА Новости. Украинские войска в 03.05 обстреляли Александровку, выпущено пять снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... населенный пункт Александровка: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм", — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

украина

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в мире, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины