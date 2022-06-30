https://ria.ru/20220630/obedineniya-1799195607.html

Россия не будет создавать объединений с приставкой "анти", заявил Совбез

Россия не будет создавать объединений с приставкой "анти", заявил Совбез - РИА Новости, 30.06.2022

Россия не будет создавать объединений с приставкой "анти", заявил Совбез

Россия никогда не создавала и не будет создавать объединений с приставкой "анти", наша повестка конструктивна, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:53

2022-06-30T10:53

2022-06-30T11:36

россия

в мире

совет безопасности рф

брикс

шос

одкб

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия никогда не создавала и не будет создавать объединений с приставкой "анти", наша повестка конструктивна, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.Поэтому, по его словам, все международные структуры, которые созданы и развиваются при активной роли России, будь то БРИКС, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, направлены на укрепление глобальной и региональной безопасности, совместного реагирования на острые вызовы и угрозы, развитие взаимовыгодных торгово-экономических связей, контактов в культурной, научной, гуманитарной сфере.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>

https://ria.ru/20220629/briks-1798819396.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, совет безопасности рф, брикс, шос, одкб, евразийский экономический союз