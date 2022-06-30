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Россия не будет создавать объединений с приставкой "анти", заявил Совбез - РИА Новости, 30.06.2022
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Россия не будет создавать объединений с приставкой "анти", заявил Совбез
Россия не будет создавать объединений с приставкой "анти", заявил Совбез - РИА Новости, 30.06.2022
Россия не будет создавать объединений с приставкой "анти", заявил Совбез
Россия никогда не создавала и не будет создавать объединений с приставкой "анти", наша повестка конструктивна, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:53
2022-06-30T11:36
россия
в мире
совет безопасности рф
брикс
шос
одкб
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия никогда не создавала и не будет создавать объединений с приставкой "анти", наша повестка конструктивна, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.Поэтому, по его словам, все международные структуры, которые созданы и развиваются при активной роли России, будь то БРИКС, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, направлены на укрепление глобальной и региональной безопасности, совместного реагирования на острые вызовы и угрозы, развитие взаимовыгодных торгово-экономических связей, контактов в культурной, научной, гуманитарной сфере.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова &gt;&gt;
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россия, в мире, совет безопасности рф, брикс, шос, одкб, евразийский экономический союз
10:53 30.06.2022 (обновлено: 11:36 30.06.2022)
 
Россия не будет создавать объединений с приставкой "анти", заявил Совбез

Замсекретаря Совбеза Венедиктов: Россия не будет создавать объединений с приставкой "анти"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Большой Кремлёвский дворец
Вид на Большой Кремлёвский дворец - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия никогда не создавала и не будет создавать объединений с приставкой "анти", наша повестка конструктивна, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Россия не создавала и не будет создавать никаких объединений с приставкой "анти", равно как и не будет в них участвовать. Вот американцы и их союзники не могут жить без образа врага, поэтому у них НАТО – антироссийский, а теперь уже и антикитайский блок, а Украина – это анти-Россия. Наша повестка – конструктивная, объединительная", - сказал Венедиктов.
Поэтому, по его словам, все международные структуры, которые созданы и развиваются при активной роли России, будь то БРИКС, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС, направлены на укрепление глобальной и региональной безопасности, совместного реагирования на острые вызовы и угрозы, развитие взаимовыгодных торгово-экономических связей, контактов в культурной, научной, гуманитарной сфере.
Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>
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