https://ria.ru/20220630/neft-1799293035.html

Ряд стран ЕС обеспокоен возможным введением "лимита цен" на нефть из России

Ряд стран ЕС обеспокоен возможным введением "лимита цен" на нефть из России - РИА Новости, 30.06.2022

Ряд стран ЕС обеспокоен возможным введением "лимита цен" на нефть из России

Германия и ряд других стран Евросоюза в ходе закрытой встречи выражали обеспокоенность о возможном введении "лимита цен" на российскую нефть после того, как... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T15:33

2022-06-30T15:33

2022-06-30T15:33

цены на нефть

германия

россия

вашингтон (штат)

евросоюз

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Германия и ряд других стран Евросоюза в ходе закрытой встречи выражали обеспокоенность о возможном введении "лимита цен" на российскую нефть после того, как страны G7 договорились начать работу по этому вопросу, сообщают западные СМИ со ссылкой на официальные лица в ЕС.Представитель Германии в ЕС заявил, что такое предложение было добавлено в заявление G7 "под давлением" со стороны Вашингтона. На следующий день посол призвал относиться к этому предложению "реалистично", отмечает агентство Рейтер.Также отмечается, что принятие решения по потолку цен на российскую нефть не ожидается в ближайшее время.Озабоченность Германии поддержала Венгрия, а Бельгия также выразила обеспокоенность в связи с заявлением по новым возможным санкциям против РФ.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".

https://ria.ru/20220630/neft-1799147640.html

германия

россия

вашингтон (штат)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

цены на нефть, германия, россия, вашингтон (штат), евросоюз, g7, санкции в отношении россии