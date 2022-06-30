https://ria.ru/20220630/neft-1799293035.html
Ряд стран ЕС обеспокоен возможным введением "лимита цен" на нефть из России
Ряд стран ЕС обеспокоен возможным введением "лимита цен" на нефть из России - РИА Новости, 30.06.2022
Ряд стран ЕС обеспокоен возможным введением "лимита цен" на нефть из России
Германия и ряд других стран Евросоюза в ходе закрытой встречи выражали обеспокоенность о возможном введении "лимита цен" на российскую нефть после того, как... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T15:33
2022-06-30T15:33
2022-06-30T15:33
цены на нефть
германия
россия
вашингтон (штат)
евросоюз
g7
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Германия и ряд других стран Евросоюза в ходе закрытой встречи выражали обеспокоенность о возможном введении "лимита цен" на российскую нефть после того, как страны G7 договорились начать работу по этому вопросу, сообщают западные СМИ со ссылкой на официальные лица в ЕС.Представитель Германии в ЕС заявил, что такое предложение было добавлено в заявление G7 "под давлением" со стороны Вашингтона. На следующий день посол призвал относиться к этому предложению "реалистично", отмечает агентство Рейтер.Также отмечается, что принятие решения по потолку цен на российскую нефть не ожидается в ближайшее время.Озабоченность Германии поддержала Венгрия, а Бельгия также выразила обеспокоенность в связи с заявлением по новым возможным санкциям против РФ.Лидеры стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) на саммите 26-28 июня подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились о начале ограничения цен на российскую нефть и газ. Согласно коммюнике по итогам саммита, главы G7 "приветствуют решение Европейского союза изучить с международными партнерами пути сдерживания цен на энергоносители, включая целесообразность введения временного ограничения цен на импорт там, где это необходимо".
https://ria.ru/20220630/neft-1799147640.html
германия
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, германия, россия, вашингтон (штат), евросоюз, g7, санкции в отношении россии
Ряд стран ЕС обеспокоен возможным введением "лимита цен" на нефть из России
СМИ: Германия и ряд стран ЕС озадачены возможным введением лимита цен на российскую нефть