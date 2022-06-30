https://ria.ru/20220630/nato-1799254218.html

Медведев усомнился в выражении НАТО воли всего мирового сообщества

Медведев усомнился в выражении НАТО воли всего мирового сообщества - РИА Новости, 30.06.2022

Медведев усомнился в выражении НАТО воли всего мирового сообщества

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления НАТО об "угрозе России", усомнившись в том, что это будущее международного права или... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:36

2022-06-30T13:36

2022-06-30T13:36

россия

нато

в мире

совет безопасности рф

дмитрий медведев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал заявления НАТО об "угрозе России", усомнившись в том, что это будущее международного права или прообраз той организации, которая выражает волю мирового сообщества."Такой военный альянс, как НАТО, вчера прямо объявил нашу страну главной угрозой безопасности в своей новой стратегии и призвал к решению украинского кризиса исключительно военным путем. Ну давайте вдумаемся: это что, будущее международного права? Или прообраз той организации, которая выражает волю мирового сообщества? Ответ очевиден", - сказал он на пленарном заседании X Петербургского международного юридического форума.В среду на саммите в Мадриде главы государств и правительств стран НАТО утвердили новую стратегическую концепцию, в которой указали, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности Североатлантического альянса.

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

россия

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Кирилл Волков

россия, нато, в мире, совет безопасности рф, дмитрий медведев