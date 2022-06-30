https://ria.ru/20220630/naberezhnye-1799154474.html

Заммэра назвал сроки ремонта четырех набережных в Москве

Заммэра назвал сроки ремонта четырех набережных в Москве - РИА Новости, 30.06.2022

Заммэра назвал сроки ремонта четырех набережных в Москве

Ремонт четырех набережных в Москве проведут до середины ноября, специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к работам по расшивке швов гранитной... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T07:14

2022-06-30T07:14

2022-06-30T07:14

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Ремонт четырех набережных в Москве проведут до середины ноября, специалисты комплекса городского хозяйства уже приступили к работам по расшивке швов гранитной облицовки этих набережных, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Он пояснил, что расшивка швов набережных проводится раз в пять лет. Работы проведут до середины ноября."Такой ремонт необходим для увеличения срока эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, чаще всего из-за того, что в них начинает расти трава. Разрушения могут привести к смещению гранитных плит и даже к их выпадению", — рассказал заместитель мэра.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что ремонт швов начинается с пескоструйной очистки камня, затем специалисты приступают непосредственно к расшивке. Швы между плитами очищают от старого наполнителя, промывают, после чего заполняют полимерцементным материалом и затирают специальным водонепроницаемым раствором."Для горожан проведение этих работ практически незаметно, ведь никаких перекрытий такой ремонт не требует. Строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок", — подчеркнул Бирюков.

https://ria.ru/20220629/dvory-1798899225.html

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общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, россия