https://ria.ru/20220630/mosoblduma-1799220861.html
Мособлдума утвердила соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской дороги
Мособлдума утвердила соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской дороги - РИА Новости, 30.06.2022
Мособлдума утвердила соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской дороги
Депутаты Мособлдумы утвердили концессионное соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской автомобильной дороги. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:09
2022-06-30T12:09
2022-06-30T12:09
новости подмосковья
игорь брынцалов
московская область (подмосковье)
лыткарино
московская областная дума
видное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779818890_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_df76415cb7d066c9c64794781d75ddac.jpg
КРАСНОГОРСК, 30 июн – РИА Недвижимость. Депутаты Мособлдумы утвердили концессионное соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской автомобильной дороги.Южно-Лыткаринская автомобильная дорога пройдет по маршруту "Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный". Общая протяженность новой дороги составит 45 километров, а стоимость проезда составит 10 рублей за километр. Затраты на строительство с учетом индексации составят 156,8 миллиардов рублей, из которых 54,6 миллиарда будет выделено из бюджета Московской области."Концессионное соглашение рассчитано на 29 лет, начало работ по строительству запланировано на середину июля с завершением строительства в 2026 году", - сказал в ходе выступления исполняющий обязанности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алксей КучеровОжидаемый траффик на новой автомобильной дороге составит до 40 тысяч автомобилей в сутки."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
https://realty.ria.ru/20220630/velodorozhki-1799165575.html
московская область (подмосковье)
лыткарино
видное
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779818890_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_96e7ca9ad5d9c13728de2e771eec9842.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь брынцалов, московская область (подмосковье), лыткарино, московская областная дума, видное