Рейтинг@Mail.ru
Мособлдума утвердила соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской дороги - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220630/mosoblduma-1799220861.html
Мособлдума утвердила соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской дороги
Мособлдума утвердила соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской дороги - РИА Новости, 30.06.2022
Мособлдума утвердила соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской дороги
Депутаты Мособлдумы утвердили концессионное соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской автомобильной дороги. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:09
2022-06-30T12:09
новости подмосковья
игорь брынцалов
московская область (подмосковье)
лыткарино
московская областная дума
видное
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779818890_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_df76415cb7d066c9c64794781d75ddac.jpg
КРАСНОГОРСК, 30 июн – РИА Недвижимость. Депутаты Мособлдумы утвердили концессионное соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской автомобильной дороги.Южно-Лыткаринская автомобильная дорога пройдет по маршруту "Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный". Общая протяженность новой дороги составит 45 километров, а стоимость проезда составит 10 рублей за километр. Затраты на строительство с учетом индексации составят 156,8 миллиардов рублей, из которых 54,6 миллиарда будет выделено из бюджета Московской области."Концессионное соглашение рассчитано на 29 лет, начало работ по строительству запланировано на середину июля с завершением строительства в 2026 году", - сказал в ходе выступления исполняющий обязанности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алксей КучеровОжидаемый траффик на новой автомобильной дороге составит до 40 тысяч автомобилей в сутки."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
https://realty.ria.ru/20220630/velodorozhki-1799165575.html
московская область (подмосковье)
лыткарино
видное
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779818890_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_96e7ca9ad5d9c13728de2e771eec9842.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь брынцалов, московская область (подмосковье), лыткарино, московская областная дума, видное
12:09 30.06.2022
 

Мособлдума утвердила соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской дороги

© Фото : Московская областная ДумаЗал заседаний Московской областной Думы
Зал заседаний Московской областной Думы - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : Московская областная Дума
Зал заседаний Московской областной Думы
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 30 июн – РИА Недвижимость. Депутаты Мособлдумы утвердили концессионное соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской автомобильной дороги.
Южно-Лыткаринская автомобильная дорога пройдет по маршруту "Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – ЛыткариноТомилино – Красково – Железнодорожный". Общая протяженность новой дороги составит 45 километров, а стоимость проезда составит 10 рублей за километр. Затраты на строительство с учетом индексации составят 156,8 миллиардов рублей, из которых 54,6 миллиарда будет выделено из бюджета Московской области.
Лето - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 09:26Новости Подмосковья
Воробьев: 135 км велодорожек строят в Подмосковье
"Концессионное соглашение рассчитано на 29 лет, начало работ по строительству запланировано на середину июля с завершением строительства в 2026 году", - сказал в ходе выступления исполняющий обязанности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алксей Кучеров
Ожидаемый траффик на новой автомобильной дороге составит до 40 тысяч автомобилей в сутки.
"Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
 
Новости ПодмосковьяИгорь БрынцаловМосковская область (Подмосковье)ЛыткариноМосковская областная думаВидное
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала