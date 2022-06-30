https://ria.ru/20220630/mosoblduma-1799220861.html

Мособлдума утвердила соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской дороги

Мособлдума утвердила соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской дороги - РИА Новости, 30.06.2022

Мособлдума утвердила соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской дороги

Депутаты Мособлдумы утвердили концессионное соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской автомобильной дороги. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:09

2022-06-30T12:09

2022-06-30T12:09

новости подмосковья

игорь брынцалов

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КРАСНОГОРСК, 30 июн – РИА Недвижимость. Депутаты Мособлдумы утвердили концессионное соглашение о строительстве Южно-Лыткаринской автомобильной дороги.Южно-Лыткаринская автомобильная дорога пройдет по маршруту "Солнцево – Бутово – Видное – Каширское шоссе – Молоково – Лыткарино – Томилино – Красково – Железнодорожный". Общая протяженность новой дороги составит 45 километров, а стоимость проезда составит 10 рублей за километр. Затраты на строительство с учетом индексации составят 156,8 миллиардов рублей, из которых 54,6 миллиарда будет выделено из бюджета Московской области."Концессионное соглашение рассчитано на 29 лет, начало работ по строительству запланировано на середину июля с завершением строительства в 2026 году", - сказал в ходе выступления исполняющий обязанности министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алксей КучеровОжидаемый траффик на новой автомобильной дороге составит до 40 тысяч автомобилей в сутки."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

https://realty.ria.ru/20220630/velodorozhki-1799165575.html

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Артем Смирнов

игорь брынцалов, московская область (подмосковье), лыткарино, московская областная дума, видное