https://ria.ru/20220630/mosbirzha-1799235557.html

Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов после обвала акций "Газпрома"

Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов после обвала акций "Газпрома" - РИА Новости, 30.06.2022

Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов после обвала акций "Газпрома"

Российский рынок акций вслед за обвалом акций "Газпрома" на новости, что дивидендов не будет, резко ушел в "красную" зону, газовый концерн теряет четверть... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:49

2022-06-30T12:49

2022-06-30T12:49

экономика

россия

газпром

московская биржа

роснефть

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Российский рынок акций вслед за обвалом акций "Газпрома" на новости, что дивидендов не будет, резко ушел в "красную" зону, газовый концерн теряет четверть капитализации, а индекс Мосбиржи - почти 7% и обваливался ниже 2,2 тысячи пунктов, следует из данных торгов.Индекс Мосбиржи к 12.22 мск падает на 6,87%, до 2215,08 пункта, долларовый индекс РТС - на 5,84%, до 1330,42 пункта.А минутами ранее основной индикатор фондового рынка РФ опускался до 2184,71 пункта – на этих значениях он был в последний раз 26 апреля.Акции "Газпрома" к текущему моменту падают в цене на 25,89%, акции "Роснефти" - на 6,43%. Впрочем, теряют и акции банковского сектора, в минусе металлургический и другие сектора.Отказ акционеров "Газпрома" утверждать дивиденды - это мощный удар не только по акциям самого газового гиганта, но и по всему рынку акций, который ожидал притока нескольких сотен миллиардов рублей от этих дивидендов в августе, поясняет Виктор Тунёв из УК "Игосстрах-Инвестиции"."Под вопросом теперь и дивиденды в следующем году. "Газпром" за полгода мог заработать прибыли больше, чем за весь 2021 год, а расчётные дивиденды, по нашим оценкам, могли превысить 100 рублей на акцию", - заключает эксперт.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, газпром, московская биржа, роснефть