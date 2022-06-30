https://ria.ru/20220630/minoborony-1799212536.html

В Минобороны призвали Киев разминировать порты

В Минобороны призвали Киев разминировать порты - РИА Новости, 30.06.2022

В Минобороны призвали Киев разминировать порты

ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный, чтобы показать мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:44

2022-06-30T11:44

2022-06-30T14:10

в мире

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный, чтобы показать мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что "данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря".В министерстве заявили, что теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории.

https://ria.ru/20220630/zerno-1799180922.html

украина

россия

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в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)