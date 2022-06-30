11:44 30.06.2022 (обновлено: 14:10 30.06.2022)
В Минобороны призвали Киев разминировать порты
Минобороны: после вывода войск со Змеиного, Киев должен разминировать порты
Побережье Черного моря. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный, чтобы показать мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.
"30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", - сказали в ведомстве.
В ведомстве отметили, что "данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря".
В министерстве заявили, что теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории.