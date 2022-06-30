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В Минобороны призвали Киев разминировать порты - РИА Новости, 30.06.2022
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В Минобороны призвали Киев разминировать порты
В Минобороны призвали Киев разминировать порты - РИА Новости, 30.06.2022
В Минобороны призвали Киев разминировать порты
ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный, чтобы показать мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:44
2022-06-30T14:10
в мире
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный, чтобы показать мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.В ведомстве отметили, что "данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря".В министерстве заявили, что теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории.
https://ria.ru/20220630/zerno-1799180922.html
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в мире, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
11:44 30.06.2022 (обновлено: 14:10 30.06.2022)
 
В Минобороны призвали Киев разминировать порты

Минобороны: после вывода войск со Змеиного, Киев должен разминировать порты

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПобережье Черного моря
Побережье Черного моря - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. ВС РФ вывели гарнизон с острова Змеиный, чтобы показать мировому сообществу, что РФ не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции с территории Украины, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.
"30 июня в качестве шага доброй воли Вооруженные силы Российской Федерации завершили выполнение поставленных задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон. Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", - сказали в ведомстве.
В ведомстве отметили, что "данное решение не позволит Киеву спекулировать на теме надвигающегося продовольственного кризиса, ссылаясь на невозможность вывоза зерна из-за тотального контроля Россией северо-западной части Черного моря".
В министерстве заявили, что теперь слово за украинской стороной, которая до сих пор не разминирует побережье Черного моря у своих берегов, включая припортовые акватории.
Уборка зерновых на Украине - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
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В миреУкраинаРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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