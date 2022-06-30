https://ria.ru/20220630/ministry-1799244063.html

В Совфеде рассказали о просьбе Матвиенко к Мишустину повлиять на министров

В Совфеде рассказали о просьбе Матвиенко к Мишустину повлиять на министров - РИА Новости, 30.06.2022

В Совфеде рассказали о просьбе Матвиенко к Мишустину повлиять на министров

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой повлиять на министров, которые не отвечают на звонки... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T13:12

2022-06-30T13:12

2022-06-30T13:14

политика

совет федерации рф

правительство рф

валентина матвиенко

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой повлиять на министров, которые не отвечают на звонки губернаторов, сообщил источник в Совфеде.Имён этих министров Матвиенко не назвала, добавил он.По словам собеседника агентства, Мишустин сказал, что поднимет этот вопрос на ближайшем заседании правительства."При этом Мишустин сказал, что если после этого ситуация не изменится, он пригласит к себе губернаторов и они будут вместе с ним дозваниваться до этих министров", - рассказал он.

https://ria.ru/20220628/zamministry-1798744791.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, совет федерации рф, правительство рф, валентина матвиенко, михаил мишустин