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В Совфеде рассказали о просьбе Матвиенко к Мишустину повлиять на министров
В Совфеде рассказали о просьбе Матвиенко к Мишустину повлиять на министров - РИА Новости, 30.06.2022
В Совфеде рассказали о просьбе Матвиенко к Мишустину повлиять на министров
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой повлиять на министров, которые не отвечают на звонки... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:12
2022-06-30T13:12
2022-06-30T13:14
политика
совет федерации рф
правительство рф
валентина матвиенко
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой повлиять на министров, которые не отвечают на звонки губернаторов, сообщил источник в Совфеде.Имён этих министров Матвиенко не назвала, добавил он.По словам собеседника агентства, Мишустин сказал, что поднимет этот вопрос на ближайшем заседании правительства."При этом Мишустин сказал, что если после этого ситуация не изменится, он пригласит к себе губернаторов и они будут вместе с ним дозваниваться до этих министров", - рассказал он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, совет федерации рф, правительство рф, валентина матвиенко, михаил мишустин
13:12 30.06.2022 (обновлено: 13:14 30.06.2022)
В Совфеде рассказали о просьбе Матвиенко к Мишустину повлиять на министров
Источник: Матвиенко попросила Мишустина повлиять на министров, не отвечающих на звонки
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с просьбой повлиять на министров, которые не отвечают на звонки губернаторов, сообщил источник в Совфеде.
"На совещании Мишустина с руководством Совета Федерации
в правительстве Валентина Ивановна Матвиенко рассказала председателю правительства, что целый ряд губернаторов не могут дозвониться до некоторых министров", - сказал собеседник агентства.
Имён этих министров Матвиенко не назвала, добавил он.
По словам собеседника агентства, Мишустин сказал, что поднимет этот вопрос на ближайшем заседании правительства.
"При этом Мишустин сказал, что если после этого ситуация не изменится, он пригласит к себе губернаторов и они будут вместе с ним дозваниваться до этих министров", - рассказал он.