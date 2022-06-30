В Центре театра и кино показали "Темные аллеи" в постановке Михалкова
В Центре театра и кино показали "Темные аллеи" в постановке Михалкова по Бунину и Чехову
© Фото : Пресс-служба Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова/Сергей ПетровСцена из спектакля "Темные аллеи"
© Фото : Пресс-служба Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова/Сергей Петров
МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В Центре театра и кино прошла премьера спектакля "Темные аллеи" из цикла "Метаморфозы" в постановке Никиты Михалкова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
© Фото : Пресс-служба Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова/Сергей ПетровСцена из спектакля "Темные аллеи"
© Фото : Пресс-служба Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова/Сергей Петров
Сцена из спектакля "Темные аллеи"
Она была запланирована на конец 2021 года и перенесена из-за пандемии.
"Темные аллеи" – это литературно-сценический коллаж, состоящий из произведений Ивана Бунина ("Темные аллеи", "Руся", "Генрих", "Крем Леодор", "Таня") и Антона Чехова ("Невидимые миру слезы", "Из воспоминаний идеалиста").
"Мы продолжаем нашу брендовую историю, которая называется "Метаморфозы" – это сценическое воплощение Чехова и Бунина. Мы убеждены, что самое трудное – это передача атмосферы литературных произведений, это требует осмысления, фантазии и точного понимания духа произведений", — говорит Никита Михалков.
Режиссер добавил, что вся сценография подчинена актерскому исполнению, а значит, что актеру практически не за что спрятаться. "В его арсенале только то, чему он научился, как он чувствует и понимает этих великих писателей и насколько может соответствовать тем задачам, которые перед ним стоят", — поясняет Михалков.
© Фото : Пресс-служба Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова/Сергей ПетровСцена из спектакля "Темные аллеи"
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Сцена из спектакля "Темные аллеи"
© Фото : Пресс-служба Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова/Сергей Петров
© Фото : Пресс-служба Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова/Сергей Петров
"Темные аллеи"
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"Темные аллеи"
© Фото : Пресс-служба Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова/Сергей Петров
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Сцена из спектакля "Темные аллеи"
© Фото : Пресс-служба Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова/Сергей Петров
2 из 2
"Темные аллеи"
© Фото : Пресс-служба Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова/Сергей Петров
В спектакле заняты Александр Ведменский, Юлия Вострилова, Георгий Иобадзе, Владимир Кочетков, Софья Куцерубова и другие.
Премьера состоялась в учебно-театральном комплексе ГИТИС, где на время реконструкции сцены на Поварской разместился Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова.