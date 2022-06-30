https://ria.ru/20220630/mikhalkov-1799068235.html

В Центре театра и кино показали "Темные аллеи" в постановке Михалкова

В Центре театра и кино показали "Темные аллеи" в постановке Михалкова - РИА Новости, 30.06.2022

В Центре театра и кино показали "Темные аллеи" в постановке Михалкова

В Центре театра и кино прошла премьера спектакля "Темные аллеи" из цикла "Метаморфозы" в постановке Никиты Михалкова, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:14

2022-06-30T10:14

2022-06-30T10:14

культура

никита михалков

иван бунин

антон чехов

гитис

театр

спектакль

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1798979460_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0db11a515e04723c386ebdb01d211921.jpg

МОСКВА, 29 июн – РИА Новости. В Центре театра и кино прошла премьера спектакля "Темные аллеи" из цикла "Метаморфозы" в постановке Никиты Михалкова, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Она была запланирована на конец 2021 года и перенесена из-за пандемии."Темные аллеи" – это литературно-сценический коллаж, состоящий из произведений Ивана Бунина ("Темные аллеи", "Руся", "Генрих", "Крем Леодор", "Таня") и Антона Чехова ("Невидимые миру слезы", "Из воспоминаний идеалиста").Режиссер добавил, что вся сценография подчинена актерскому исполнению, а значит, что актеру практически не за что спрятаться. "В его арсенале только то, чему он научился, как он чувствует и понимает этих великих писателей и насколько может соответствовать тем задачам, которые перед ним стоят", — поясняет Михалков.В спектакле заняты Александр Ведменский, Юлия Вострилова, Георгий Иобадзе, Владимир Кочетков, Софья Куцерубова и другие.Премьера состоялась в учебно-театральном комплексе ГИТИС, где на время реконструкции сцены на Поварской разместился Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

https://ria.ru/20220628/pelevin-1798828626.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

никита михалков, иван бунин, антон чехов, гитис, театр, спектакль, новости культуры, куда сходить