https://ria.ru/20220630/lnr-1799311402.html
Кадыров сообщил об освобождении более половины города Приволье в ЛНР
Кадыров сообщил об освобождении более половины города Приволье в ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022
Кадыров сообщил об освобождении более половины города Приволье в ЛНР
Более половины города Приволье освобождено бойцами спецподразделения "Ахмат" и второго корпуса народной милиции Луганской Народной Республики, сообщил глава... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T16:07
2022-06-30T16:07
2022-06-30T16:09
в мире
луганская народная республика
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более половины города Приволье освобождено бойцами спецподразделения "Ахмат" и второго корпуса народной милиции Луганской Народной Республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Со ссылкой на своего помощника по силовому блоку Апты Алаудинова Кадыров написал в Telegram-канале, что бойцы спецподразделения "Ахмат" и второго корпуса народной милиции ЛНР в 4 утра переплыли реку в районе Приволье со стороны населенных пунктов Старая Краснянка и Кременная и приступили к зачистке территории."На данный момент больше половины города Приволье под контролем союзных войск. Наши ребята по уже устоявшейся традиции грамотно и быстро подавили огневые позиции противника", - говорится в сообщении."Также в ходе выполнения оперативной задачи бойцы знатно проредили ряды противника, а уцелевшие, в свою очередь, предприняли попытку покинуть зону активных боевых действий на автотранспортных средствах. Это также не принесло националистам желаемого результата. В итоге уничтожен один военный внедорожник и автобус, на котором удирали бандеровские прихвостни", - добавил глава Чечни.
https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799275178.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров
16:07 30.06.2022 (обновлено: 16:09 30.06.2022)
Кадыров сообщил об освобождении более половины города Приволье в ЛНР
Кадыров сообщил, что более половины города Приволье в ЛНР освободили от националистов