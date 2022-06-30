https://ria.ru/20220630/lnr-1799311402.html

Кадыров сообщил об освобождении более половины города Приволье в ЛНР

Кадыров сообщил об освобождении более половины города Приволье в ЛНР - РИА Новости, 30.06.2022

Кадыров сообщил об освобождении более половины города Приволье в ЛНР

Более половины города Приволье освобождено бойцами спецподразделения "Ахмат" и второго корпуса народной милиции Луганской Народной Республики, сообщил глава... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:07

2022-06-30T16:07

2022-06-30T16:09

в мире

луганская народная республика

чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более половины города Приволье освобождено бойцами спецподразделения "Ахмат" и второго корпуса народной милиции Луганской Народной Республики, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Со ссылкой на своего помощника по силовому блоку Апты Алаудинова Кадыров написал в Telegram-канале, что бойцы спецподразделения "Ахмат" и второго корпуса народной милиции ЛНР в 4 утра переплыли реку в районе Приволье со стороны населенных пунктов Старая Краснянка и Кременная и приступили к зачистке территории."На данный момент больше половины города Приволье под контролем союзных войск. Наши ребята по уже устоявшейся традиции грамотно и быстро подавили огневые позиции противника", - говорится в сообщении."Также в ходе выполнения оперативной задачи бойцы знатно проредили ряды противника, а уцелевшие, в свою очередь, предприняли попытку покинуть зону активных боевых действий на автотранспортных средствах. Это также не принесло националистам желаемого результата. В итоге уничтожен один военный внедорожник и автобус, на котором удирали бандеровские прихвостни", - добавил глава Чечни.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, луганская народная республика, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров