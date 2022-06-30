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Силы ЛНР за сутки уничтожили 42 украинских военных и пять БТР

Силы ЛНР за сутки уничтожили 42 украинских военных и пять БТР - РИА Новости, 30.06.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 42 украинских военных и пять БТР

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в четверг, что украинские войска потеряли за минувшие сутки 42 человека и пять бронетранспортеров. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:08

2022-06-30T10:08

2022-06-30T10:12

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ЛУГАНСК, 30 июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в четверг, что украинские войска потеряли за минувшие сутки 42 человека и пять бронетранспортеров.Народная милиция ЛНР сообщала в среду, что украинские войска потеряли за сутки 39 человек."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно 42 человека личного состава, пять бронетранспортеров, шесть единиц автомобильной техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.По данным ведомства, за сутки украинские войска выпустили 50 снарядов из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Град". В результате обстрелов в Кременной погибли два человека и один ранен, разрушен один жилой дом, в Попасной погиб мужчина.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр