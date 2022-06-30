https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799275178.html

Кадыров назвал сроки освобождения Лисичанска

Кадыров назвал сроки освобождения Лисичанска - РИА Новости, 30.06.2022

Кадыров назвал сроки освобождения Лисичанска

Освобождение Лисичанска в Луганской народной республике может завершиться сегодня-завтра, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T14:41

2022-06-30T14:41

2022-06-30T17:56

специальная военная операция на украине

безопасность

лисичанск

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ПЯТИГОРСК, 30 июн — РИА Новости. Освобождение Лисичанска в Луганской народной республике может завершиться сегодня-завтра, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Сегодня и вчера были очень хорошие результаты: очень много пленных, очень много оружия иностранного", — сообщил он.По словам Кадырова, российские военнослужащие получили подкрепление в виде новой техники и солдат.Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы республики и российские военные заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой народной республике уже освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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