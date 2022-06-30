14:41 30.06.2022 (обновлено: 17:56 30.06.2022)
Кадыров назвал сроки освобождения Лисичанска
Глава Чечни Кадыров предположил, что освобождение Лисичанска завершится сегодня-завтра
© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении
ПЯТИГОРСК, 30 июн — РИА Новости. Освобождение Лисичанска в Луганской народной республике может завершиться сегодня-завтра, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Сегодня и вчера были очень хорошие результаты: очень много пленных, очень много оружия иностранного", — сообщил он.
По словам Кадырова, российские военнослужащие получили подкрепление в виде новой техники и солдат.
"Бойцы, которые были в командировке два месяца назад в Луганске, Донецке, уже отдохнули, пришли в себя, изучили новую тактику проведения боев против натовских войск. Новая техника, новые умы и энергичные духом патриоты России покажут дальше, что нельзя с нами шутить", — подчеркнул глава Чечни.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы республики и российские военные заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой народной республике уже освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.