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Кадыров назвал сроки освобождения Лисичанска - РИА Новости, 30.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799275178.html
Кадыров назвал сроки освобождения Лисичанска
Кадыров назвал сроки освобождения Лисичанска - РИА Новости, 30.06.2022
Кадыров назвал сроки освобождения Лисичанска
Освобождение Лисичанска в Луганской народной республике может завершиться сегодня-завтра, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T14:41
2022-06-30T17:56
специальная военная операция на украине
безопасность
лисичанск
луганская народная республика
рамзан кадыров
днр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ПЯТИГОРСК, 30 июн — РИА Новости. Освобождение Лисичанска в Луганской народной республике может завершиться сегодня-завтра, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Сегодня и вчера были очень хорошие результаты: очень много пленных, очень много оружия иностранного", — сообщил он.По словам Кадырова, российские военнослужащие получили подкрепление в виде новой техники и солдат.Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы республики и российские военные заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой народной республике уже освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
лисичанск
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безопасность, лисичанск, луганская народная республика, рамзан кадыров, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, лнр, донбасс, украина
14:41 30.06.2022 (обновлено: 17:56 30.06.2022)
 
Кадыров назвал сроки освобождения Лисичанска

Глава Чечни Кадыров предположил, что освобождение Лисичанска завершится сегодня-завтра

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкБойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении
Бойцы подразделения полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-хаджи Кадырова МВД Чеченской Республики участвуют в специальной военной операции на лисичанском направлении - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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ПЯТИГОРСК, 30 июн — РИА Новости. Освобождение Лисичанска в Луганской народной республике может завершиться сегодня-завтра, заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Сегодня и вчера были очень хорошие результаты: очень много пленных, очень много оружия иностранного", — сообщил он.
По словам Кадырова, российские военнослужащие получили подкрепление в виде новой техники и солдат.
"Бойцы, которые были в командировке два месяца назад в Луганске, Донецке, уже отдохнули, пришли в себя, изучили новую тактику проведения боев против натовских войск. Новая техника, новые умы и энергичные духом патриоты России покажут дальше, что нельзя с нами шутить", — подчеркнул глава Чечни.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что силы республики и российские военные заняли важные плацдармы для развития наступления в Лисичанске.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой народной республике уже освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
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