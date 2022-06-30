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Украинские военные пытаются уходить из Лисичанска мелкими группами - РИА Новости, 30.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799203865.html
Украинские военные пытаются уходить из Лисичанска мелкими группами
Украинские военные пытаются уходить из Лисичанска мелкими группами - РИА Новости, 30.06.2022
Украинские военные пытаются уходить из Лисичанска мелкими группами
Украинские военные пытаются выходить из Лисичанска мелкими группами, забирая часть тяжелой техники, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T11:22
2022-06-30T11:22
специальная военная операция на украине
в мире
лисичанск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
андрей марочко
родион мирошник
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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Украинские военные пытаются выходить из Лисичанска мелкими группами, забирая часть тяжелой техники, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.Ранее Марочко заявил, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска."Они пытаются уйти мелкими группами, в том числе выводя и тяжелую бронетехнику, и автомобили. Но чем больше будет колонна, тем больше вероятность, что она будет обнаружена", - сказал Марочко.Он уточнил, что большую часть техники и вооружения украинским военным приходится бросать.Все значимые пути в Лисичанск и из него на сегодня контролируются войсками РФ и ЛНР, трасса Лисичанск-Артемовск теперь полностью перекрыта, заявил ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799178589.html
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в мире, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, андрей марочко, родион мирошник
11:22 30.06.2022
 
Украинские военные пытаются уходить из Лисичанска мелкими группами

Народная милиция ЛНР: украинские военные пытаются уходить из Лисичанска мелкими группами

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск
Вид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Вид с трассы Лисичанск - Золотое на Лисичанск. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Украинские военные пытаются выходить из Лисичанска мелкими группами, забирая часть тяжелой техники, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
Ранее Марочко заявил, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска.
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"Они пытаются уйти мелкими группами, в том числе выводя и тяжелую бронетехнику, и автомобили. Но чем больше будет колонна, тем больше вероятность, что она будет обнаружена", - сказал Марочко.
Он уточнил, что большую часть техники и вооружения украинским военным приходится бросать.
"Несмотря на то, что приказ отдан отходить мелкими группами, с большим интервалом и дистанцией, потери у них будут весьма большие. Было бы целесообразнее отдать этот приказ намного раньше", - заявил Марочко.
Все значимые пути в Лисичанск и из него на сегодня контролируются войсками РФ и ЛНР, трасса Лисичанск-Артемовск теперь полностью перекрыта, заявил ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныАндрей МарочкоРодион Мирошник
 
 
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