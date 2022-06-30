https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799203865.html

Украинские военные пытаются уходить из Лисичанска мелкими группами

Украинские военные пытаются уходить из Лисичанска мелкими группами - РИА Новости, 30.06.2022

Украинские военные пытаются уходить из Лисичанска мелкими группами

Украинские военные пытаются выходить из Лисичанска мелкими группами, забирая часть тяжелой техники, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T11:22

2022-06-30T11:22

2022-06-30T11:22

специальная военная операция на украине

в мире

лисичанск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

андрей марочко

родион мирошник

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ЛУГАНСК, 30 июн – РИА Новости. Украинские военные пытаются выходить из Лисичанска мелкими группами, забирая часть тяжелой техники, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.Ранее Марочко заявил, что украинские военные получили приказ отходить из Лисичанска."Они пытаются уйти мелкими группами, в том числе выводя и тяжелую бронетехнику, и автомобили. Но чем больше будет колонна, тем больше вероятность, что она будет обнаружена", - сказал Марочко.Он уточнил, что большую часть техники и вооружения украинским военным приходится бросать.Все значимые пути в Лисичанск и из него на сегодня контролируются войсками РФ и ЛНР, трасса Лисичанск-Артемовск теперь полностью перекрыта, заявил ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник.

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799178589.html

https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799194994.html

лисичанск

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Ольга Фомченкова

в мире, лисичанск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, андрей марочко, родион мирошник