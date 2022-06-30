https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799194994.html

Под Лисичанском нашли тело казненного украинскими боевиками мужчины

Под Лисичанском нашли тело казненного украинскими боевиками мужчины - РИА Новости, 30.06.2022

Под Лисичанском нашли тело казненного украинскими боевиками мужчины

Тело казнённого украинскими боевиками мирного жителя найдено под Лисичанском в ЛНР, сообщили РИА Новости в комендатуре Северодонецка. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:50

2022-06-30T10:50

2022-06-30T10:50

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лисичанск

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СЕВЕРОДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Тело казнённого украинскими боевиками мирного жителя найдено под Лисичанском в ЛНР, сообщили РИА Новости в комендатуре Северодонецка."При наступлении Народной милиции ЛНР на позициях украинских силовиков было обнаружено тело мирного жителя с признаками насильственной смерти. Мужчина был в гражданской одежде, на голове - целлофановый пакет, через который ему в голову произвели три выстрела", - рассказали в комендатуре.Тело обнаружено около бывших украинских позиций у моста, ведущего из села Сиротино в Лисичанск."Наши силы зашли туда буквально два дня назад, тогда как тело уже имеет признаки разложения. То есть он был казнен задолго до нашего прихода, когда эти позиции были подконтрольны украинцам", - добавили в комендатуре.Идентифицировать личность убитого пока не удалось.

https://ria.ru/20220630/lisichansk-1799159719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, лисичанск, луганская народная республика