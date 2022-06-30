https://ria.ru/20220630/kurs-1799310391.html

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 52,51 рубля

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 52,51 рубля - РИА Новости, 30.06.2022

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 52,51 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,3543 рубля, до 52,5123 рубля, курс евро - на 78,25 копейки, до 54,6405 рубля,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T16:06

2022-06-30T16:06

2022-06-30T16:06

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

курс рубля

курс доллара

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 1,3543 рубля, до 52,5123 рубля, курс евро - на 78,25 копейки, до 54,6405 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, курс рубля, курс доллара