https://ria.ru/20220630/korshun-1799365167.html

Редкий исчезнувший черный коршун замечен на природных территориях Москвы

Редкий исчезнувший черный коршун замечен на природных территориях Москвы - РИА Новости, 30.06.2022

Редкий исчезнувший черный коршун замечен на природных территориях Москвы

Редкий черный коршун замечен на природных территориях Зеленоградского административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:05

2022-06-30T18:05

2022-06-30T18:07

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Редкий черный коршун замечен на природных территориях Зеленоградского административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Черный коршун замечен на природных территориях ЗелАО. Эта хищная птица занесена в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости как вероятно исчезнувший вид. Размер черного коршуна - от 40 до 60 сантиметров, вес - от 0,8 до 1,2 килограмма. Массивности птице придают большие крылья с размахом до 1,5 метра. Окрас оперения - темно-бурый, издалека он кажется черным. Область головы с сероватым оттенком. Отличить черного коршуна можно даже на большом расстоянии. Главная характерная черта - вильчатый хвост, который в полете выполняет рулевую функцию. Узнать коршуна можно и по издаваемому им звуку, напоминающему трель", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что для охоты черный коршун предпочитает открытые пространства. Он медленно облетает большие территории на высоте 70-100 метров. Схватить крупную добычу коршун не способен, но может отбирать добытую пищу у других пернатых. В его рацион входят: рыба средних размеров, мелкие грызуны, подросшие птенцы разных птиц, пресмыкающиеся и земноводные, беспозвоночные, насекомые, нередко больные и погибающие животные.

https://ria.ru/20220627/sovy-1798761020.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы