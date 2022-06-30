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Редкий исчезнувший черный коршун замечен на природных территориях Москвы - РИА Новости, 30.06.2022
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Редкий исчезнувший черный коршун замечен на природных территориях Москвы
Редкий исчезнувший черный коршун замечен на природных территориях Москвы - РИА Новости, 30.06.2022
Редкий исчезнувший черный коршун замечен на природных территориях Москвы
Редкий черный коршун замечен на природных территориях Зеленоградского административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T18:05
2022-06-30T18:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
комплекс городского хозяйства москвы
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Редкий черный коршун замечен на природных территориях Зеленоградского административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Черный коршун замечен на природных территориях ЗелАО. Эта хищная птица занесена в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости как вероятно исчезнувший вид. Размер черного коршуна - от 40 до 60 сантиметров, вес - от 0,8 до 1,2 килограмма. Массивности птице придают большие крылья с размахом до 1,5 метра. Окрас оперения - темно-бурый, издалека он кажется черным. Область головы с сероватым оттенком. Отличить черного коршуна можно даже на большом расстоянии. Главная характерная черта - вильчатый хвост, который в полете выполняет рулевую функцию. Узнать коршуна можно и по издаваемому им звуку, напоминающему трель", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что для охоты черный коршун предпочитает открытые пространства. Он медленно облетает большие территории на высоте 70-100 метров. Схватить крупную добычу коршун не способен, но может отбирать добытую пищу у других пернатых. В его рацион входят: рыба средних размеров, мелкие грызуны, подросшие птенцы разных птиц, пресмыкающиеся и земноводные, беспозвоночные, насекомые, нередко больные и погибающие животные.
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москва, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
18:05 30.06.2022 (обновлено: 18:07 30.06.2022)
 

Редкий исчезнувший черный коршун замечен на природных территориях Москвы

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыРедкий черный коршун замечен на природных территориях Зеленоградского административного округа Москвы
Редкий черный коршун замечен на природных территориях Зеленоградского административного округа Москвы - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
Редкий черный коршун замечен на природных территориях Зеленоградского административного округа Москвы
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Редкий черный коршун замечен на природных территориях Зеленоградского административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Черный коршун замечен на природных территориях ЗелАО. Эта хищная птица занесена в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости как вероятно исчезнувший вид. Размер черного коршуна - от 40 до 60 сантиметров, вес - от 0,8 до 1,2 килограмма. Массивности птице придают большие крылья с размахом до 1,5 метра. Окрас оперения - темно-бурый, издалека он кажется черным. Область головы с сероватым оттенком. Отличить черного коршуна можно даже на большом расстоянии. Главная характерная черта - вильчатый хвост, который в полете выполняет рулевую функцию. Узнать коршуна можно и по издаваемому им звуку, напоминающему трель", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что для охоты черный коршун предпочитает открытые пространства. Он медленно облетает большие территории на высоте 70-100 метров. Схватить крупную добычу коршун не способен, но может отбирать добытую пищу у других пернатых. В его рацион входят: рыба средних размеров, мелкие грызуны, подросшие птенцы разных птиц, пресмыкающиеся и земноводные, беспозвоночные, насекомые, нередко больные и погибающие животные.
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