18:05 30.06.2022 (обновлено: 18:07 30.06.2022)
Редкий исчезнувший черный коршун замечен на природных территориях Москвы
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыРедкий черный коршун замечен на природных территориях Зеленоградского административного округа Москвы
Редкий черный коршун замечен на природных территориях Зеленоградского административного округа Москвы
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Редкий черный коршун замечен на природных территориях Зеленоградского административного округа Москвы, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Черный коршун замечен на природных территориях ЗелАО. Эта хищная птица занесена в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости как вероятно исчезнувший вид. Размер черного коршуна - от 40 до 60 сантиметров, вес - от 0,8 до 1,2 килограмма. Массивности птице придают большие крылья с размахом до 1,5 метра. Окрас оперения - темно-бурый, издалека он кажется черным. Область головы с сероватым оттенком. Отличить черного коршуна можно даже на большом расстоянии. Главная характерная черта - вильчатый хвост, который в полете выполняет рулевую функцию. Узнать коршуна можно и по издаваемому им звуку, напоминающему трель", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что для охоты черный коршун предпочитает открытые пространства. Он медленно облетает большие территории на высоте 70-100 метров. Схватить крупную добычу коршун не способен, но может отбирать добытую пищу у других пернатых. В его рацион входят: рыба средних размеров, мелкие грызуны, подросшие птенцы разных птиц, пресмыкающиеся и земноводные, беспозвоночные, насекомые, нередко больные и погибающие животные.