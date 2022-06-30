https://ria.ru/20220630/koronavirus-1799354910.html

В Вологодской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19

В Вологодской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2022

В Вологодской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения COVID-19 в Вологодской области, отменяется с 1 июля, сообщают региональные власти. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T17:32

2022-06-30T17:32

2022-06-30T17:32

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

алексей плотников

вологодская область

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения COVID-19 в Вологодской области, отменяется с 1 июля, сообщают региональные власти.Отмечается, что количество госпитализаций в день за последние две недели не превышает девяти по региону, новых случаев коронавирусной инфекции – не более 35 в день."Что касается прививок от коронавирусной инфекции, то их и дальше можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Вакцинация на сегодня остается единственным способом специфической профилактики коронавируса", – отметил начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html

вологодская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, алексей плотников, вологодская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии