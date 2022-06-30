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В Вологодской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220630/koronavirus-1799354910.html
В Вологодской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19
В Вологодской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2022
В Вологодской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19
Режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения COVID-19 в Вологодской области, отменяется с 1 июля, сообщают региональные власти. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:32
2022-06-30T17:32
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
алексей плотников
вологодская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения COVID-19 в Вологодской области, отменяется с 1 июля, сообщают региональные власти.Отмечается, что количество госпитализаций в день за последние две недели не превышает девяти по региону, новых случаев коронавирусной инфекции – не более 35 в день."Что касается прививок от коронавирусной инфекции, то их и дальше можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Вакцинация на сегодня остается единственным способом специфической профилактики коронавируса", – отметил начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников, слова которого приводятся в сообщении.
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общество, здоровье - общество, алексей плотников, вологодская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:32 30.06.2022
 
В Вологодской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19

Режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Вологодской области отменяется с 1 июля

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинский работник в защитном костюме
Медицинский работник в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинский работник в защитном костюме. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения COVID-19 в Вологодской области, отменяется с 1 июля, сообщают региональные власти.
"Режим повышенной готовности в Вологодской области отменяется с 1 июля. Соответствующее решение принято на фоне улучшения эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что количество госпитализаций в день за последние две недели не превышает девяти по региону, новых случаев коронавирусной инфекции – не более 35 в день.
"Что касается прививок от коронавирусной инфекции, то их и дальше можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Вакцинация на сегодня остается единственным способом специфической профилактики коронавируса", – отметил начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников, слова которого приводятся в сообщении.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоАлексей ПлотниковВологодская областьКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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