https://ria.ru/20220630/koronavirus-1799354910.html
В Вологодской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19
В Вологодской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19 - РИА Новости, 30.06.2022
В Вологодской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19
Режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения COVID-19 в Вологодской области, отменяется с 1 июля, сообщают региональные власти. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T17:32
2022-06-30T17:32
2022-06-30T17:32
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
алексей плотников
вологодская область
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769035000_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_fb6fb29ae52136a418ae0894d75600b3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности, введенный из-за угрозы распространения COVID-19 в Вологодской области, отменяется с 1 июля, сообщают региональные власти.Отмечается, что количество госпитализаций в день за последние две недели не превышает девяти по региону, новых случаев коронавирусной инфекции – не более 35 в день."Что касается прививок от коронавирусной инфекции, то их и дальше можно сделать в поликлиниках по месту жительства. Вакцинация на сегодня остается единственным способом специфической профилактики коронавируса", – отметил начальник департамента здравоохранения области Алексей Плотников, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20220620/mutatsiya-1796629249.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/16/1769035000_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_fc3ee98ae44ab444409d919f773b358d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, алексей плотников, вологодская область, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Вологодской области отменили режим повышенной готовности из-за COVID-19
Режим повышенной готовности из-за COVID-19 в Вологодской области отменяется с 1 июля