https://ria.ru/20220630/kompensatsii-1799222056.html

ФРТ: приняты решения о компенсациях для 42 тысяч дольщиков в России

ФРТ: приняты решения о компенсациях для 42 тысяч дольщиков в России - РИА Новости, 30.06.2022

ФРТ: приняты решения о компенсациях для 42 тысяч дольщиков в России

Набсоветом Фонда развития территорий (ФРТ) к настоящему времени приняты решения о выплате денежных компенсаций 41,5 тысячи обманутых дольщиков в России,... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:13

2022-06-30T12:13

2022-06-30T12:14

константин тимофеев

общество

жилье

обманутые дольщики в россии

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Набсоветом Фонда развития территорий (ФРТ) к настоящему времени приняты решения о выплате денежных компенсаций 41,5 тысячи обманутых дольщиков в России, сообщила пресс-служба ФРТ.В сообщении указывается, что речь идет в общей сложности о 790 проблемных объектах."Выплата денежных компенсаций является одним из основных способов решения проблем обманутых дольщиков. В ряде случаев – это едва ли не единственный способ, когда завершить строительство невозможно", – приводятся в сообщении слова главного управляющего директора фонда Константина Тимофеева.В нем указывается, что по итогам прошлого года обманутые дольщики получили компенсации на 57,6 миллиарда рублей. Всего по решениям набсовета фонда о выплатах дольщики получили компенсации на общую сумму 92,9 миллиарда рублей.По его словам, к настоящему времени среди проблемных объектов остались наиболее сложные, поэтому основным способом решения проблем обманутых дольщиков становится именно выплата компенсаций. В сообщении добавляется, что при этом количество граждан, которые имеют право на компенсации, но не обращаются за своими деньгами более трех месяцев, сократилось до 1,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20220608/dolschiki-1793935134.html

https://realty.ria.ru/20220623/dolgostroy-1797504467.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

константин тимофеев, общество, жилье, обманутые дольщики в россии