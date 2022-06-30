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ФРТ: приняты решения о компенсациях для 42 тысяч дольщиков в России - РИА Новости, 30.06.2022
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ФРТ: приняты решения о компенсациях для 42 тысяч дольщиков в России
ФРТ: приняты решения о компенсациях для 42 тысяч дольщиков в России - РИА Новости, 30.06.2022
ФРТ: приняты решения о компенсациях для 42 тысяч дольщиков в России
Набсоветом Фонда развития территорий (ФРТ) к настоящему времени приняты решения о выплате денежных компенсаций 41,5 тысячи обманутых дольщиков в России,... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:13
2022-06-30T12:14
константин тимофеев
общество
жилье
обманутые дольщики в россии
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Набсоветом Фонда развития территорий (ФРТ) к настоящему времени приняты решения о выплате денежных компенсаций 41,5 тысячи обманутых дольщиков в России, сообщила пресс-служба ФРТ.В сообщении указывается, что речь идет в общей сложности о 790 проблемных объектах."Выплата денежных компенсаций является одним из основных способов решения проблем обманутых дольщиков. В ряде случаев – это едва ли не единственный способ, когда завершить строительство невозможно", – приводятся в сообщении слова главного управляющего директора фонда Константина Тимофеева.В нем указывается, что по итогам прошлого года обманутые дольщики получили компенсации на 57,6 миллиарда рублей. Всего по решениям набсовета фонда о выплатах дольщики получили компенсации на общую сумму 92,9 миллиарда рублей.По его словам, к настоящему времени среди проблемных объектов остались наиболее сложные, поэтому основным способом решения проблем обманутых дольщиков становится именно выплата компенсаций.&nbsp;В сообщении добавляется, что при этом количество граждан, которые имеют право на компенсации, но не обращаются за своими деньгами более трех месяцев, сократилось до 1,5 тысячи человек.
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константин тимофеев, общество, жилье, обманутые дольщики в россии
12:13 30.06.2022 (обновлено: 12:14 30.06.2022)
 

ФРТ: приняты решения о компенсациях для 42 тысяч дольщиков в России

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Набсоветом Фонда развития территорий (ФРТ) к настоящему времени приняты решения о выплате денежных компенсаций 41,5 тысячи обманутых дольщиков в России, сообщила пресс-служба ФРТ.
В сообщении указывается, что речь идет в общей сложности о 790 проблемных объектах.
"Выплата денежных компенсаций является одним из основных способов решения проблем обманутых дольщиков. В ряде случаев – это едва ли не единственный способ, когда завершить строительство невозможно", – приводятся в сообщении слова главного управляющего директора фонда Константина Тимофеева.
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В нем указывается, что по итогам прошлого года обманутые дольщики получили компенсации на 57,6 миллиарда рублей. Всего по решениям набсовета фонда о выплатах дольщики получили компенсации на общую сумму 92,9 миллиарда рублей.
"Однако встречаются случаи, когда решения о выплате есть, а сами пострадавшие граждане не обращаются за деньгами", - уточнил Тимофеев, призвав дольщиков не затягивать ситуацию и быстрее обращаться за выплатами.
По его словам, к настоящему времени среди проблемных объектов остались наиболее сложные, поэтому основным способом решения проблем обманутых дольщиков становится именно выплата компенсаций. 
В сообщении добавляется, что при этом количество граждан, которые имеют право на компенсации, но не обращаются за своими деньгами более трех месяцев, сократилось до 1,5 тысячи человек.
"По мере решения проблем дольщиков контактная информация людей стала неактуальной или утеряна. Кто-то указал неверные паспортные данные, кто-то поменял фамилию или переехал. Сейчас вместе с региональными властями разыскиваем этих людей", – подытожил Тимофеев.
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Константин ТимофеевОбществоЖильеОбманутые дольщики в России
 
 
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