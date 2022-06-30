https://ria.ru/20220630/kinofestival-1799238661.html
На Московском курдском кинофестивале покажут полную версию фильма "Дорога"
На Московском курдском кинофестивале покажут полную версию фильма "Дорога" - РИА Новости, 30.06.2022
На Московском курдском кинофестивале покажут полную версию фильма "Дорога"
В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялась пресс конференция, посвященная открытию Второго Московского курдского кинофестиваля. РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T13:02
2022-06-30T13:02
2022-06-30T13:02
пресс-релизы
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МОСКВА, 30 июн – Оргкомитет Московского курдского кинофестиваля. В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялась пресс конференция, посвященная открытию Второго Московского курдского кинофестиваля.Кинофестиваль проходит с 29 июня по 13 июля в киноцентре "Октябрь" при поддержке проекта КАРО.Арт. Официальная программа фестиваля состоит из конкурсного показа и различных секций. Все фильмы, представленные в конкурсной программе и в секции "Панорама", будут показаны в России впервые. В этом году программа фестиваля будет также представлена в Санкт-Петербурге. Картины будут показаны в оригинале с русскими субтитрами.В пресс-конференции приняли участие продюсер Донат Койш (Швейцария), Габриэле Синдлер (Австрия), композитор и певец Киарам Гярдянзяри, директор кинофестиваля Инна Теджоева.В этом году кинофестиваль посвящен 85-летию со дня рождения кинорежиссера Йлмаза Гюнея. Донат Койш рассказал о работе над фильмом Гюнея "Дорога", ставшего призёром Каннского кинофестиваля в 1982 году. На кинофестивале зрители впервые смогут увидеть полную версию фильма, сообщил он.Директор фестиваля Инна Теджоева рассказала о фильмах, которые представлены в этом году на кинофестивале. Все они многожанровые, большая их часть посвящена проблемам курдского народа. "И, конечно, все фильмы - об общечеловеческих проблемах и переживаниях: мире и войне, добре и зле, богатстве и бедности, радости и горе", - сказала Теджоева.Участники пресс-конференции подчеркнули, что Московский курдский кинофестиваль находится вне политики, вне религии и пропагандирует кино как важнейшую форму искусства и значимый инструмент социальных перемен. Фестиваль способствует сохранению национальной самобытности, развитию родного языка и национальной культуры, а также дает возможность курдским деятелям культуры поделиться своим историческим и культурным наследием с другими народами, проживающими на территории России.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 30 июн – Оргкомитет Московского курдского кинофестиваля. В пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялась пресс конференция, посвященная открытию Второго Московского курдского кинофестиваля.
Кинофестиваль проходит с 29 июня по 13 июля в киноцентре "Октябрь" при поддержке проекта КАРО.Арт. Официальная программа фестиваля состоит из конкурсного показа и различных секций. Все фильмы, представленные в конкурсной программе и в секции "Панорама", будут показаны в России впервые. В этом году программа фестиваля будет также представлена в Санкт-Петербурге. Картины будут показаны в оригинале с русскими субтитрами.
В пресс-конференции приняли участие продюсер Донат Койш (Швейцария), Габриэле Синдлер (Австрия), композитор и певец Киарам Гярдянзяри, директор кинофестиваля Инна Теджоева.
В этом году кинофестиваль посвящен 85-летию со дня рождения кинорежиссера Йлмаза Гюнея. Донат Койш рассказал о работе над фильмом Гюнея "Дорога", ставшего призёром Каннского кинофестиваля в 1982 году. На кинофестивале зрители впервые смогут увидеть полную версию фильма, сообщил он.
Директор фестиваля Инна Теджоева рассказала о фильмах, которые представлены в этом году на кинофестивале. Все они многожанровые, большая их часть посвящена проблемам курдского народа. "И, конечно, все фильмы - об общечеловеческих проблемах и переживаниях: мире и войне, добре и зле, богатстве и бедности, радости и горе", - сказала Теджоева.
Участники пресс-конференции подчеркнули, что Московский курдский кинофестиваль находится вне политики, вне религии и пропагандирует кино как важнейшую форму искусства и значимый инструмент социальных перемен. Фестиваль способствует сохранению национальной самобытности, развитию родного языка и национальной культуры, а также дает возможность курдским деятелям культуры поделиться своим историческим и культурным наследием с другими народами, проживающими на территории России.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.