10:37 30.06.2022 (обновлено: 11:35 30.06.2022)
В Совбезе заявили о провале попыток Запада изолировать Россию
Заместитель Патрушева Венедиктов: попытки Запада организовать изоляцию России провалились
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Попытки Запада организовать всеобъемлющую международную изоляцию России провалились, ни одно суверенное государство не пошло на тотальное сворачивание контактов с РФ, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Эти попытки (изолировать РФ - ред.) уже провалились. По сути, ни одно из суверенных государств за пределами коллективного Запада и лагеря его сателлитов не пошло на тотальное сворачивание контактов с Россией, как того добивались США и ЕС. Некоторые страны сделали символические реверансы в сторону Вашингтона, но не более того", - сказал Венедиктов.