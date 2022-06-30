Рейтинг@Mail.ru
В Совбезе заявили о провале попыток Запада изолировать Россию - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/izolyatsiya-1799189322.html
В Совбезе заявили о провале попыток Запада изолировать Россию
В Совбезе заявили о провале попыток Запада изолировать Россию - РИА Новости, 30.06.2022
В Совбезе заявили о провале попыток Запада изолировать Россию
Попытки Запада организовать всеобъемлющую международную изоляцию России провалились, ни одно суверенное государство не пошло на тотальное сворачивание контактов РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T10:37
2022-06-30T11:35
в мире
россия
совет безопасности рф
сша
евросоюз
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a73fb324350263ac45aa9fb0eb9e952e.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Попытки Запада организовать всеобъемлющую международную изоляцию России провалились, ни одно суверенное государство не пошло на тотальное сворачивание контактов с РФ, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795106237.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_399:0:2686:1715_1920x0_80_0_0_648106e101b24c40c79e9be6f68f2efc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, совет безопасности рф, сша, евросоюз, санкции в отношении россии
10:37 30.06.2022 (обновлено: 11:35 30.06.2022)
 
В Совбезе заявили о провале попыток Запада изолировать Россию

Заместитель Патрушева Венедиктов: попытки Запада организовать изоляцию России провалились

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Вид на Собор Василия Блаженного и Спасскую башню Московского кремля . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Попытки Запада организовать всеобъемлющую международную изоляцию России провалились, ни одно суверенное государство не пошло на тотальное сворачивание контактов с РФ, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Эти попытки (изолировать РФ - ред.) уже провалились. По сути, ни одно из суверенных государств за пределами коллективного Запада и лагеря его сателлитов не пошло на тотальное сворачивание контактов с Россией, как того добивались США и ЕС. Некоторые страны сделали символические реверансы в сторону Вашингтона, но не более того", - сказал Венедиктов.
Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>
Сенатор Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 04:48Специальная военная операция на Украине
Пушков рассказал, чего боится Запад, когда пытается навредить России
 
В миреРоссияСовет Безопасности РФСШАЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала