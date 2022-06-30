https://ria.ru/20220630/izolyatsiya-1799189322.html

В Совбезе заявили о провале попыток Запада изолировать Россию

В Совбезе заявили о провале попыток Запада изолировать Россию - РИА Новости, 30.06.2022

В Совбезе заявили о провале попыток Запада изолировать Россию

Попытки Запада организовать всеобъемлющую международную изоляцию России провалились, ни одно суверенное государство не пошло на тотальное сворачивание контактов РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T10:37

2022-06-30T10:37

2022-06-30T11:35

в мире

россия

совет безопасности рф

сша

евросоюз

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/04/1786816245_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a73fb324350263ac45aa9fb0eb9e952e.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Попытки Запада организовать всеобъемлющую международную изоляцию России провалились, ни одно суверенное государство не пошло на тотальное сворачивание контактов с РФ, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>

https://ria.ru/20220614/sanktsii-1795106237.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, совет безопасности рф, сша, евросоюз, санкции в отношении россии