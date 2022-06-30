Рейтинг@Mail.ru
США "сами себя высекли" в вопросе роста инфляции, считают в Совбезе - РИА Новости, 30.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220630/inflyatsiya-1799174470.html
США "сами себя высекли" в вопросе роста инфляции, считают в Совбезе
США "сами себя высекли" в вопросе роста инфляции, считают в Совбезе - РИА Новости, 30.06.2022
США "сами себя высекли" в вопросе роста инфляции, считают в Совбезе
В вопросе роста инфляции в США ответ надо искать у Гоголя: Америка сама себя высекла, словно унтер-офицерская вдова, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:47
2022-06-30T11:31
в мире
сша
америка
совет безопасности рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778843042_64:0:2773:1524_1920x0_80_0_0_eb84309d3b44586bffc6eecd2423e3a0.jpg
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. В вопросе роста инфляции в США ответ надо искать у Гоголя: Америка сама себя высекла, словно унтер-офицерская вдова, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов."Очень показательный пример. Все по Гоголю: Америка сама себя высекла, словно унтер-офицерская вдова. Но я не сомневаюсь в том, что в конечном итоге американский народ, как и европейцы, догадаются, что разорительные счета за бензин, продовольствие, коммунальные услуги и многое другое нужно предъявлять их собственным лидерам, которые лживыми обещаниями завели их в это болото, а теперь пытаются, подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя оттуда за косичку. А косичка эта – та самая паразитическая финансово-экономическая модель, на которой покоится благосостояние Запада", - сказал Венедиктов.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова &gt;&gt;
https://ria.ru/20220630/zapad-1799167152.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778843042_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3629c0b8e0067f9b764879b6b89bc000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, америка, совет безопасности рф
09:47 30.06.2022 (обновлено: 11:31 30.06.2022)
 
США "сами себя высекли" в вопросе роста инфляции, считают в Совбезе

Венедиктов: в вопросе роста инфляции США "сами себя высекли" как в произведении Гоголя

© AP Photo / Jae C. HongТабло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Табло с повышенными ценами на бензин в Лос-Анджелесе, США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. В вопросе роста инфляции в США ответ надо искать у Гоголя: Америка сама себя высекла, словно унтер-офицерская вдова, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Очень показательный пример. Все по Гоголю: Америка сама себя высекла, словно унтер-офицерская вдова. Но я не сомневаюсь в том, что в конечном итоге американский народ, как и европейцы, догадаются, что разорительные счета за бензин, продовольствие, коммунальные услуги и многое другое нужно предъявлять их собственным лидерам, которые лживыми обещаниями завели их в это болото, а теперь пытаются, подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя оттуда за косичку. А косичка эта – та самая паразитическая финансово-экономическая модель, на которой покоится благосостояние Запада", - сказал Венедиктов.
Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 09:34
Запад сам становится изгоем в многополярном мире, заявили в Совбезе
 
В миреСШААмерикаСовет Безопасности РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала