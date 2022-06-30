https://ria.ru/20220630/inflyatsiya-1799174470.html

США "сами себя высекли" в вопросе роста инфляции, считают в Совбезе

США "сами себя высекли" в вопросе роста инфляции, считают в Совбезе - РИА Новости, 30.06.2022

США "сами себя высекли" в вопросе роста инфляции, считают в Совбезе

В вопросе роста инфляции в США ответ надо искать у Гоголя: Америка сама себя высекла, словно унтер-офицерская вдова, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T09:47

2022-06-30T09:47

2022-06-30T11:31

в мире

сша

америка

совет безопасности рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778843042_64:0:2773:1524_1920x0_80_0_0_eb84309d3b44586bffc6eecd2423e3a0.jpg

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. В вопросе роста инфляции в США ответ надо искать у Гоголя: Америка сама себя высекла, словно унтер-офицерская вдова, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов."Очень показательный пример. Все по Гоголю: Америка сама себя высекла, словно унтер-офицерская вдова. Но я не сомневаюсь в том, что в конечном итоге американский народ, как и европейцы, догадаются, что разорительные счета за бензин, продовольствие, коммунальные услуги и многое другое нужно предъявлять их собственным лидерам, которые лживыми обещаниями завели их в это болото, а теперь пытаются, подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя оттуда за косичку. А косичка эта – та самая паразитическая финансово-экономическая модель, на которой покоится благосостояние Запада", - сказал Венедиктов.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>

https://ria.ru/20220630/zapad-1799167152.html

сша

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, америка, совет безопасности рф