https://ria.ru/20220630/inflyatsiya-1799174470.html
США "сами себя высекли" в вопросе роста инфляции, считают в Совбезе
США "сами себя высекли" в вопросе роста инфляции, считают в Совбезе - РИА Новости, 30.06.2022
США "сами себя высекли" в вопросе роста инфляции, считают в Совбезе
В вопросе роста инфляции в США ответ надо искать у Гоголя: Америка сама себя высекла, словно унтер-офицерская вдова, заявил в интервью РИА Новости заместитель... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T09:47
2022-06-30T09:47
2022-06-30T11:31
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. В вопросе роста инфляции в США ответ надо искать у Гоголя: Америка сама себя высекла, словно унтер-офицерская вдова, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов."Очень показательный пример. Все по Гоголю: Америка сама себя высекла, словно унтер-офицерская вдова. Но я не сомневаюсь в том, что в конечном итоге американский народ, как и европейцы, догадаются, что разорительные счета за бензин, продовольствие, коммунальные услуги и многое другое нужно предъявлять их собственным лидерам, которые лживыми обещаниями завели их в это болото, а теперь пытаются, подобно барону Мюнхгаузену, вытащить себя оттуда за косичку. А косичка эта – та самая паразитическая финансово-экономическая модель, на которой покоится благосостояние Запада", - сказал Венедиктов.Читайте полный текст интервью Александра Венедиктова >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, америка, совет безопасности рф
09:47 30.06.2022 (обновлено: 11:31 30.06.2022)
США "сами себя высекли" в вопросе роста инфляции, считают в Совбезе
Венедиктов: в вопросе роста инфляции США "сами себя высекли" как в произведении Гоголя