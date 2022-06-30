https://ria.ru/20220630/gosduma-1799396671.html
В ГД внесли проект об обязательных договорах для юрлиц при введении спецмер
В ГД внесли проект об обязательных договорах для юрлиц при введении спецмер - РИА Новости, 30.06.2022
В ГД внесли проект об обязательных договорах для юрлиц при введении спецмер
При введении спецмер в экономике юрлица в России будут не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T19:41
2022-06-30T19:41
2022-06-30T20:14
госдума рф
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. При введении спецмер в экономике юрлица в России будут не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за пределами страны, соответствующий документ размещён в думской электронной базе.Как отмечается в тексте законопроекта, при решении кабмина ввести спецмеры в экономике, юрлица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не вправе отказываться от заключения в соответствии с законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", законом "О государственном оборонном заказе" и законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" договоров, госконтрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг "в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами".
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госдума рф
19:41 30.06.2022 (обновлено: 20:14 30.06.2022)
В ГД внесли проект об обязательных договорах для юрлиц при введении спецмер
В ГД внесли проект об обязательных договорах для юрлиц при введении спецмер в экономике
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости.
При введении спецмер в экономике юрлица в России будут не вправе отказываться от заключения контрактов в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций ВС РФ за пределами страны, соответствующий документ размещён
в думской электронной базе.
Как отмечается в тексте законопроекта, при решении кабмина ввести спецмеры в экономике, юрлица независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности не вправе отказываться от заключения в соответствии с законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", законом "О государственном оборонном заказе" и законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" договоров, госконтрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг "в целях обеспечения проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории Российской Федерации Вооруженными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими формированиями и органами".