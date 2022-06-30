Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАвтомобили коммунальной службы производят аэрацию проезжей части дороги на Страстном бульваре в Москве
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары. По прогнозам синоптиков, сегодня в столице до плюс 26℃. Круглосуточно в цикличном режиме проводим мойку водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий улично-дорожной сети и полив проезжей части, несколько раз в день – аэрацию. Эти работы позволяют охладить дорожное полотно, которое сильно нагревается при длительном воздействии прямых солнечных лучей, и снизить риск пластической деформации асфальта", - сказано в сообщении.
Уточняется, что под особым контролем в жаркие дни находятся объекты инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. На них усилен контроль противопожарной безопасности и частота профилактических осмотров оборудования. В ночное время обильно поливаются зеленые насаждения – кустарники, деревья, газоны и цветники.
В комплексе городского хозяйства порекомендовали горожанам избегать длительного пребывания на солнце, читать советы от властей, чтобы чувствовать себя комфортно во время жары, а также не забывать заботиться о своих питомцах.