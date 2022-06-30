https://ria.ru/20220630/gorsluzhby-1799367782.html

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности - РИА Новости, 30.06.2022

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T18:00

2022-06-30T18:00

2022-06-30T18:00

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городское хозяйство москвы

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москва

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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности из-за жары, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.Уточняется, что под особым контролем в жаркие дни находятся объекты инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. На них усилен контроль противопожарной безопасности и частота профилактических осмотров оборудования. В ночное время обильно поливаются зеленые насаждения – кустарники, деревья, газоны и цветники.В комплексе городского хозяйства порекомендовали горожанам избегать длительного пребывания на солнце, читать советы от властей, чтобы чувствовать себя комфортно во время жары, а также не забывать заботиться о своих питомцах.

https://ria.ru/20220627/zhivotnye-1798421460.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, москва