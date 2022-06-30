https://ria.ru/20220630/gazprom-1799224155.html

Акции "Газпрома" усилили падение, обновив минимум с 25 февраля

Акции "Газпрома" усилили падение, обновив минимум с 25 февраля - РИА Новости, 30.06.2022

Акции "Газпрома" усилили падение, обновив минимум с 25 февраля

Акции "Газпрома" после завершения дискретного аукциона усилили падение, снова теряют до 30 процентов, при этом в моменте они падали в цене до 200 рублей —... РИА Новости, 30.06.2022

2022-06-30T12:19

2022-06-30T12:19

2022-06-30T14:52

экономика

газпром

московская биржа

россия

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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Акции "Газпрома" после завершения дискретного аукциона усилили падение, снова теряют до 30 процентов, при этом в моменте они падали в цене до 200 рублей — минимума с 25 февраля, следует из данных торгов Московской биржи.К 12:41 мск акции "Газпрома" теряли 26,5 процента и торговались на уровне 219 рублей. При этом максимально в ходе торгов они падали на 32,8процента, до 200 рублей — минимума с 25 февраля.В четверг компания сообщила, что собрание акционеров "Газпрома" не приняло решения по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за 2021 год. Зампред правления компании пояснил: акционеры решили, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.После этого котировки акций "Газпрома" ушли в пике. Московская биржа запустила дискретный аукцион по этим бумагам после их падения более чем на 20 процентов в ходе торгов. Дискретный аукцион проходил с 11:13 мск до 11:43 мск. На момент начала аукциона акции "Газпрома" теряли 23,8 процента к уровню предыдущего закрытия.Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20 процентов и держится на этом уровне в течение десяти минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.

https://ria.ru/20220630/mosbirzha-1799235557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, газпром, московская биржа, россия