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Акции "Газпрома" усилили падение, обновив минимум с 25 февраля - РИА Новости, 30.06.2022
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Акции "Газпрома" усилили падение, обновив минимум с 25 февраля
Акции "Газпрома" усилили падение, обновив минимум с 25 февраля - РИА Новости, 30.06.2022
Акции "Газпрома" усилили падение, обновив минимум с 25 февраля
Акции "Газпрома" после завершения дискретного аукциона усилили падение, снова теряют до 30 процентов, при этом в моменте они падали в цене до 200 рублей —... РИА Новости, 30.06.2022
2022-06-30T12:19
2022-06-30T14:52
экономика
газпром
московская биржа
россия
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Акции "Газпрома" после завершения дискретного аукциона усилили падение, снова теряют до 30 процентов, при этом в моменте они падали в цене до 200 рублей — минимума с 25 февраля, следует из данных торгов Московской биржи.К 12:41 мск акции "Газпрома" теряли 26,5 процента и торговались на уровне 219 рублей. При этом максимально в ходе торгов они падали на 32,8процента, до 200 рублей — минимума с 25 февраля.В четверг компания сообщила, что собрание акционеров "Газпрома" не приняло решения по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за 2021 год. Зампред правления компании пояснил: акционеры решили, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.После этого котировки акций "Газпрома" ушли в пике. Московская биржа запустила дискретный аукцион по этим бумагам после их падения более чем на 20 процентов в ходе торгов. Дискретный аукцион проходил с 11:13 мск до 11:43 мск. На момент начала аукциона акции "Газпрома" теряли 23,8 процента к уровню предыдущего закрытия.Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20 процентов и держится на этом уровне в течение десяти минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.
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экономика, газпром, московская биржа, россия
12:19 30.06.2022 (обновлено: 14:52 30.06.2022)
 
Акции "Газпрома" усилили падение, обновив минимум с 25 февраля

Акции "Газпрома" на торгах Мосбиржи упали до 30 процентов после дискретного аукциона

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип "Газпрома"
Логотип Газпрома - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Акции "Газпрома" после завершения дискретного аукциона усилили падение, снова теряют до 30 процентов, при этом в моменте они падали в цене до 200 рублей — минимума с 25 февраля, следует из данных торгов Московской биржи.
К 12:41 мск акции "Газпрома" теряли 26,5 процента и торговались на уровне 219 рублей. При этом максимально в ходе торгов они падали на 32,8процента, до 200 рублей — минимума с 25 февраля.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
Вчера, 12:49
Индекс Мосбиржи упал ниже 2200 пунктов после обвала акций "Газпрома"
В четверг компания сообщила, что собрание акционеров "Газпрома" не приняло решения по вопросам о распределении прибыли компании и о дивидендах за 2021 год. Зампред правления компании пояснил: акционеры решили, что в текущей ситуации дивиденды по итогам 2021 года выплачивать нецелесообразно.
После этого котировки акций "Газпрома" ушли в пике. Московская биржа запустила дискретный аукцион по этим бумагам после их падения более чем на 20 процентов в ходе торгов. Дискретный аукцион проходил с 11:13 мск до 11:43 мск. На момент начала аукциона акции "Газпрома" теряли 23,8 процента к уровню предыдущего закрытия.
Биржа переводит торги в режим дискретных, если цена акций, входящих в индекс Мосбиржи, подскакивает или падает на 20 процентов и держится на этом уровне в течение десяти минут подряд. За один торговый день возможно проведение не более двух дискретных аукционов по отдельной ценной бумаге.
 
ЭкономикаГазпромМосковская биржаРоссия
 
 
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